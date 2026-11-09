Les ayants droit d'Elvis et d'Eminem poursuivent Suno au sujet de l'entraînement des IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de Suno au point 3)

par Blake Brittain

Plusieurs entités détentrices des droits d’auteur sur les catalogues musicaux d’Elvis Presley et d’Eminem ont poursuivi Suno devant le tribunal fédéral de Californie pour utilisation abusive présumée de leurs œuvres dans le cadre de l’entraînement de son générateur de musique basé sur l’IA.

* Ces groupes ont déclaré dans les plaintes déposées vendredi que Suno avait enfreint des centaines de leurs droits d’auteur en utilisant ces morceaux pour générer des œuvres similaires

* Elvis Presley Enterprises a également accusé Suno d’avoir enfreint une loi du Tennessee portant le nom d’Elvis Presley, destinée à empêcher les entreprises spécialisées dans l’IA d’utiliser de manière abusive les noms, images, voix et ressemblances des artistes

* “Suno a pour vocation d’aider les gens à créer de la musique nouvelle et originale, et non de tirer profit du nom ou de l’image de quiconque; nous interdisons toute utilisation non autorisée des œuvres d’un artiste”, a déclaré lundi un porte-parole de Suno

* Suno avait déjà été poursuivi en justice par les grands labels Warner Music Group, Universal Music Group et Sony Music au sujet de l’entraînement de son IA

* Warner a depuis réglé son litige à l'amiable, tandis que les procédures engagées par UMG et Sony sont toujours en cours

* Les ayants droit d’Elvis Presley ont, de leur côté, intenté une action en justice contre Anthropic en octobre pour utilisation abusive présumée de ses paroles dans le cadre de l’entraînement de son chatbot Claude

Les affaires en question sont Elvis Presley Enterprises c. Suno Inc., devant le tribunal fédéral de première instance du district nord de Californie, n° 3:26-cv-13398, et Eight Mile Style LLC c. Suno Inc., devant le tribunal fédéral de première instance du district nord de Californie, n° 3:26-cv-13399.

Pour en savoir plus:

Anthropic poursuivi en justice pour avoir utilisé des chansons d’Elvis afin d’entraîner Claude