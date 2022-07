Les avoirs en bitcoins de Tesla mordent "légèrement" la poussière

(AOF) - Tesla a enregistré une charge de dépréciation de 170 millions de dollars sur ses avoirs en bitcoins et dogecoins au cours des six premiers mois de l'année. Le constructeur automobile américain a évalué la valeur de ses actifs numériques restants à 222 milliards de dollars au 30 juin. C'est ce que le groupe indique dans un document enregistré à la Securities and Exchange Commission (SEC) ce lundi. Il a néanmoins enregistré un gain de 64 millions de dollars en opérant une conversion de ses cryptoactifs en monnaie fiat.

Lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs, Elon Musk, directeur général de l'entreprise, a déclaré la semaine dernière que "la raison pour laquelle nous avons vendu une partie de nos avoirs en bitcoins était que nous n'étions pas certains de la date à laquelle les mesures de confinement liée à la situation sanitaire en Chine allaient s'alléger".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.