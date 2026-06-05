Les avocats de Trump refusent à la BBC l'accès aux détails financiers d'un procès de 10 milliards de dollars, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Trump refuse de fournir ses documents financiers, selon un journal La BBC cherche à évaluer l'impact financier de la diffamation présumée La BBC affirme que la réélection montre que Trump n'a subi aucun préjudice du fait du film) (Ajout de détails; paragraphes 2 à 13)

L'équipe juridique du président américain Donald Trump a refusé de remettre les informations financières demandées par les avocats de la BBC dans le cadre de son procès en diffamation de 10 milliards de dollars contre le diffuseur, a déclaré vendredi le Financial Times, citant des documents judiciaires.

Trump a accusé la BBC, chaîne financée par des fonds publics, de l'avoir diffamé en assemblant des extraits d'un discours prononcé le 6 janvier 2021 afin de donner l'impression qu'il avait incité ses partisans à prendre d'assaut le Capitole américain.

La raison invoquée par Trump pour justifier sa demande de report “semble être le refus catégorique du Donald J Trump Revocable Trust … de fournir toute information financière demandée par voie d’assignation”, a déclaré la BBC dans un document judiciaire, selon le journal.

Cette action a été engagée malgré les allégations de Trump selon lesquelles la BBC aurait porté atteinte à “la valeur de sa marque, de ses biens et de ses entreprises” et malgré “le refus du président lui-même, à ce jour, de fournir toute information financière dans le cadre de la procédure de communication préalable”, a ajouté le journal.

La plainte de Trump, déposée en Florideen décembre, affirme que la BBC a enfreint une loi de l'État interdisant les pratiques commerciales trompeuses et déloyales. Il réclame des dommages-intérêts d'au moins 5 milliards de dollars pour chacun des deux chefs d'accusation.

La chaîne et la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Un porte-parole de l'équipe juridique de Trump a déclaré au journal que la BBC était responsable de l'avoir “diffamé intentionnellement et de manière malveillante en déformant et en manipulant son discours”.

Dans un communiqué, le porte-parole a ajouté: “Le président Trump continuera à demander des comptes à la BBC et à tous ceux qui diffusent de fausses informations.”

FIDUCIE GÉRÉE PAR LE FILS AÎNÉ DE TRUMP

Afin de déterminer l’impact financier du documentaire, laBBC a assigné à comparaître la fiducie, gérée par le fils aîné de Trump, Donald Trump Jr, en tant qu’unique administrateur, qui détient les intérêts commerciaux et les actifs du président, a indiqué le journal.

L'équipe juridique de la BBC a demandé des documents financiers reflétant les avoirs et la valeur de la fiducie, ses actifs, ses stocks et ses biens immobiliers, a ajouté le journal, citant des documents judiciaires datant de mai qu'il a pu consulter.

La demande porte sur près de 400 entités détenues par la fiducie ou associées à celle-ci, ainsi que sur des déclarations fiscales, précise le journal.

Le documentaire, diffusé pour la première fois en 2024 peu avant l'élection présidentielle remportée par Trump, comportait une séquence dans laquelle il appelait ses partisans à marcher sur le Capitole et une autre, enregistrée près d'une heure plus tard, où il disait: “Battez-vous comme des diables.”

La BBC a présenté ses excuses à Trump pour ce montage , mais souhaite que son procès soit rejeté . La réélection ultérieure de Trump a montré que la diffamation présumée n’avait pas nui à sa réputation, a déclaré la chaîne dans des documents judiciaires publiés en mars.