Les autorités renforcent les restrictions imposées aux centres de données dans un contexte d'essor de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du Portugal, mise à jour concernant le Danemark)

De New York à Amsterdam, les gouvernements imposent de nouvelles restrictions au développement des centres de données, alors que les inquiétudes grandissent concernant la demande en électricité, la consommation d’eau et l’impact environnemental des infrastructures nécessaires pour soutenir l’essor de l’IA.

Voici quelques exemples marquants:

États-Unis

PENNSYLVANIE

Le gouverneur Josh Shapiro a signé un décret qui impose aux entreprises souhaitant implanter des centres de données dédiés à l’IA dans l’État de respecter des garanties en matière d’environnement et de transparence, et d’obtenir l’accord des communautés locales pour leurs projets.

Ce décret, qui entre en vigueur immédiatement, exclut tous les centres de données du programme de permis « Fast Track » de l’État et interdit à tout service ou organisme relevant de la juridiction de Josh Shapiro de signer des accords de confidentialité avec les promoteurs de centres de données.

TEXAS

Le gouverneur Greg Abbott a ordonné une suspension des autorisations de nouveaux projets de centres de données dans le cadre du processus d’interconnexion au réseau électrique de l’État, invoquant la crainte qu’une hausse de la demande en électricité ne menace la fiabilité du réseau à un moment où l’opposition à ces projets ne cesse de croître.

En vertu de la directive d’Abbott, les promoteurs seront tenus de fournir davantage d’informations sur la demande en électricité, la consommation d’eau, les incitations fiscales, les structures de propriété et les mesures prises pour atténuer les impacts locaux.

ÉTAT DE NEW YORK

La gouverneure Kathy Hochul a imposé un moratoire d’un an sur la construction de centres de données consommant 50 mégawatts ou plus d’électricité, faisant de New York le premier État américain à adopter un moratoire total.

Pendant la durée de ce gel, le Département de la conservation de l’environnement de l’État ne délivrera pas de nouveaux permis discrétionnaires, le temps que les autorités élaborent des normes permettant d’évaluer l’impact environnemental des centres de données.

MAINE (moratoire rejeté par veto)

La gouverneure Janet Mills a opposé son veto à un projet de loi bipartite qui aurait instauré un moratoire de 18 mois sur les nouveaux centres de données consommant plus de 20 MW d’électricité.

Janet Mills a déclaré qu’elle soutenait le principe d’un moratoire, mais qu’elle s’opposait au fait que le projet de loi ne prévoyait pas d’exception pour un projet spécifique dans la ville de Jay.

MONTEREY PARK, CALIFORNIE

En juin 2026, les habitants ont voté en faveur d’une interdiction définitive des centres de données à Monterey Park, faisant de cette ville la première des États-Unis à prendre une telle mesure par voie de scrutin, à la suite d’une levée de boucliers de l’opinion publique contre un projet d’installation.

AMSTERDAM, PAYS-BAS

La capitale néerlandaise a imposé en 2019 un moratoire d’un an sur les nouveaux projets de centres de données. En avril 2025, elle a interdit la construction de nouveaux centres de données ou leur extension sur son territoire jusqu’en 2030 au moins.

Par ailleurs, l’interdiction des centres de données hyperscale adoptée par le gouvernement néerlandais en 2022 limite les grandes installations à deux sites désignés à l’échelle nationale, bien que Microsoft MSFT.O ait obtenu en janvier 2026 l’autorisation pour un projet divisé en trois tours, chacune d’entre elles se situant individuellement en dessous du seuil de taille autorisé.

DUBLIN, IRLANDE (restriction levée ultérieurement)

L’opérateur du réseau électrique irlandais a de fait bloqué les nouveaux raccordements de centres de données autour de Dublin à partir de 2021, après avoir signalé que ces installations mettaient le réseau à rude épreuve.

Ce gel a pris fin en décembre 2025, les nouveaux raccordements étant désormais tenus de disposer de leur propre système de production d’électricité sur site.

AUSTRALIE (réglementation proposée)

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que l’Australie allait créer un organisme gouvernemental , baptisé « Office of AI », chargé de gérer l’élaboration de normes en matière d’IA, notamment des règles applicables aux grands centres de données concernant leur implantation, leur consommation d’électricité et d’eau, une législation devant être adoptée au début de l’année prochaine.

L’Australie ne dispose actuellement d’aucune législation spécifique en matière d’IA, s’appuyant plutôt sur un ensemble de lois relatives à la vie privée et à la protection des consommateurs, ainsi que sur un cadre éthique volontaire en matière d’IA.

DANEMARK

Le Danemark a adopté une législation accordant aux nouveaux centres de données la priorité la plus faible pour les raccordements au réseau électrique, dans un contexte de pénurie croissante de capacité.

Cette loi, entrée en vigueur en octobre 2026, remplace le système du «premier arrivé, premier servi» et donne la priorité aux ménages, aux soins de santé, à l’industrie, aux transports et aux projets d’énergie renouvelable.

Le réseau électrique danois est mis à rude épreuve par une forte hausse de la demande en électricité et des demandes de raccordement, notamment de la part de grands centres de données.

PORTUGAL (règles environnementales renforcées)

La ministre de l’Environnement, Maria da Graça Carvalho, a déclaré que le gouvernement du pays préparait de nouvelles règles qui exigeraient que les centres de données soient alimentés par des énergies renouvelables et utilisent des systèmes de refroidissement n’entrant pas en concurrence avec l’approvisionnement en eau des ménages et des entreprises.

Alors que le Portugal cherche à attirer des investissements dans les centres de données et les infrastructures d’IA, il renforce les exigences environnementales en matière de consommation d’énergie et d’eau, tout en promouvant des projets tels que le Start Campus de Sines, d’une puissance de 1,2 gigawatt, l’un des plus grands campus de centres de données prévus en Europe.