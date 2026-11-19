Les autorités fédérales de régulation ont donné leur feu vert au projet d'extension de Sabine Pass de Cheniere

Les autorités fédérales de régulation ont approuvé la demande de Cheniere Energy LNG.N visant à augmenter la capacité de son usine de gaz naturel liquéfié de Sabine Pass de 20 millions de tonnes métriques par an.

Ce projet d'extension, qui porte sur trois trains de production, a été approuvé jeudi par la Commission fédérale de régulation de l'énergie (FERC).