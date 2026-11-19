Les autorités fédérales américaines donnent leur feu vert au projet d'extension de Sabine Pass de Cheniere

Les autorités fédérales de régulation ont approuvé la demande de « LNG.N » déposée par Cheniere Energy visant à augmenter la capacité de son usine de gaz naturel liquéfié de Sabine Pass, en Louisiane, de 20 millions de tonnes métriques par an.

Le projet d’extension, qui prévoit la mise en service de trois trains de production, a été approuvé jeudi par la Commission fédérale de régulation de l’énergie (FERC) et permet à l’entreprise de se rapprocher un peu plus d’une décision finale d’investissement concernant cette capacité supplémentaire.

« Cette autorisation réglementaire constitue… une étape cruciale vers une décision d’investissement finale positive (, FID) concernant la première phase du projet, qui devrait permettre d’ajouter plus de 6 millions de tonnes par an de capacité de liquéfaction d’ici le début des années 2030 », a déclaré Cheniere dans un communiqué publié jeudi.

La société a remercié la FERC pour cette autorisation, précisant qu’elle intervenait à l’issue d’un processus de plusieurs années.

« Grâce au soutien commercial en place, au contrat EPC et aux engagements de financement obtenus, nous sommes bien placés pour prendre la décision finale d’investissement concernant la première phase du projet d’extension du SPL dans les mois à venir, après réception des autorisations réglementaires définitives », a déclaré Zach Davis, président de Cheniere, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats financiers au début du mois.

Cheniere, premier exportateur de GNL aux États-Unis, a indiqué avoir obtenu un financement couvrant 50 % de la phase 1 et avoir dépensé environ 500 millions de dollars pour les travaux préliminaires. La société autofinance 50 % de ses projets d’extension et emprunte les 50 % restants auprès des banques.

La phase 1 du projet d’extension devrait permettre d’augmenter la capacité de plus de 6 mtpa et a déjà fait l’objet de contrats à long terme.

La FERC a également indiqué avoir autorisé Cheniere à étendre le projet de gazoduc Creole Trail et le gazoduc Sabine Crossing afin de construire et d’exploiter un nouveau gazoduc inter-États desservant le terminal.