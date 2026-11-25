Les autorités européennes de la concurrence ont infligé mercredi une amende d'un montant total de 471,9 millions d'euros (516,5 millions de dollars) aux fabricants mondiaux de parfums Firmenich, Givaudan GIVN.S et International Flavors & Fragrances (IFF) IFF.N pour avoir participé à une entente à l'échelle européenne.
La Commission européenne, qui est l’autorité de concurrence de l’UE, a déclaré que les trois entreprises avaient échangé des informations commercialement sensibles, notamment sur les prix, concernant leurs relations commerciales avec Unilever, le plus grand acheteur mondial de parfums grand public.
Elle a précisé que Givaudan et IFF avaient également partagé des informations sensibles concernant l’ensemble de leurs activités dans le domaine des parfums grand public et des parfums de luxe. Givaudan s’est vu infliger la plus lourde amende, à hauteur de 252,4 millions d’euros, suivie par Firmenich avec 137,7 millions d’euros, tandis que la sanction infligée à IFF s’élevait à 81,9 millions d’euros.
(1 dollar = 0,9136 euro)(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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