Les autorités européennes de la concurrence infligent une amende de 516,5 millions de dollars à trois fabricants mondiaux de parfums pour avoir participé à une entente

Les autorités européennes de la concurrence ont infligé mercredi une amende d'un montant total de 471,9 millions d'euros (516,5 millions de dollars) aux fabricants mondiaux de parfums Firmenich, Givaudan GIVN.S et International Flavors & Fragrances (IFF) IFF.N pour avoir participé à une entente à l'échelle européenne.

La Commission européenne, qui est l’autorité de concurrence de l’UE, a déclaré que les trois entreprises avaient échangé des informations commercialement sensibles, notamment sur les prix, concernant leurs relations commerciales avec Unilever, le plus grand acheteur mondial de parfums grand public.

Elle a précisé que Givaudan et IFF avaient également partagé des informations sensibles concernant l’ensemble de leurs activités dans le domaine des parfums grand public et des parfums de luxe. Givaudan s’est vu infliger la plus lourde amende, à hauteur de 252,4 millions d’euros, suivie par Firmenich avec 137,7 millions d’euros, tandis que la sanction infligée à IFF s’élevait à 81,9 millions d’euros.

(1 dollar = 0,9136 euro)