Les autorités chinoises ont donné leur feu vert à la fusion entre Paramount Skydance et Warner Bros Discovery, selon une source

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Net repli des actions, bond du dollar et hausse des taux obligataires: les marchés mondiaux ont été chahutés mercredi par l'évocation d'un resserrement monétaire par la banque centrale américaine (Fed) d'ici à la fin de l'année. L'institution monétaire a décidé ...
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La Bourse de New York a terminé en nette baisse mercredi, après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a indiqué pencher vers une hausse des taux d'intérêt d'ici à la fin de l'année à l'issue de sa réunion de politique monétaire. L'indice Nasdaq a perdu 1,34%, ...
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