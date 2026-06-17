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Les autorités chinoises ont donné leur feu vert à la fusion entre Paramount Skydance et Warner Bros Discovery, selon une source
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 23:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dawn Chmielewski

Les autorités chinoises ont donné leur feu vert à la fusion entre Paramount Skydance et Warner Bros Discovery, selon une source proche du dossier.

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