Les autorités chinoises ont donné leur feu vert à la fusion entre Paramount Skydance et Warner Bros Discovery, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dawn Chmielewski

Les autorités chinoises ont donné leur feu vert à la fusion entre Paramount Skydance et Warner Bros Discovery, selon une source proche du dossier.