Les autorités chinoises approuvent les ventes de puces d'IA H200 de Nvidia, selon une source

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(Ajout d'un contexte et de détails supplémentaires à partir du 7ème paragraphe.) par Karen Freifeld

Les autorités chinoises ont donné leur accord pour que plusieurs entreprises chinoises achètent des puces d'intelligence artificielle H200 à Nvidia, selon une personne au fait de la situation.

Plus tôt dans la journée de mardi, le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré lors d'une conférence de presse à San Jose, en Californie, que la société de semi-conducteurs avait obtenu une licence pour "de nombreux clients en Chine" pour le H200, et qu'elle avait reçu des commandes de"nombreuses" entreprises.

Nvidia attendait depuis des mois les licences des États-Unis et de la Chine. Le fabricant de puces a reçu certaines approbations américaines, et la source a déclaré qu'elle avait également reçu de Pékin des licences pour de nombreux clients en Chine.

Un porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington a déclaré qu'il n'était "pas au courant des détails" et qu'il adressait les questions aux "autorités compétentes".

Jensen Huang a ajouté que Nvidia était en train de relancer la fabrication du H200. La société a arrêté la production en raison d'obstacles réglementaires aux États-Unis et en Chine, selon un rapport du FT du mois dernier.

CNBC a également rapporté mardi que Jensen Huang avait déclaré que l'entreprise avait désormais reçu l'autorisation des États-Unis et de la Chine.

Une source de l'entreprise chinoise a déclaré qu'elle ne savait pas si le gouvernement chinois avait donné son accord final, mais que Nvidia lui avait dit qu'elle pouvait désormais passer des commandes.

Dans un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à la fin du mois dernier, Nvidia a déclaré que les États-Unis avaient accordé une licence en février qui autoriserait "de petites quantités de produits H200 à des clients spécifiques basés en Chine".

En janvier, Reuters a rapporté que la Chine avait accordé une autorisation préliminaire à trois de ses plus grandes entreprises technologiques - ByteDance, Tencent

0700.HK et Alibaba 9988.HK - ainsi qu'à la startup d'IA Deepseek pour importer les puces, bien que les conditions réglementaires pour les approbations de la Chine soient encore en cours de finalisation.

Les entreprises chinoises n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires envoyées par courriel.