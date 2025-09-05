 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les autorités américaines détiennent jusqu'à 450 "étrangers en situation irrégulière" sur le site de Hyundai Motor en Géorgie, selon l'ATF
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 06:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec l'agence américaine)

Jusqu'à 450 "étrangers en situation irrégulière" dans une usine de production de Hyundai Motor en Géorgie ont été arrêtés lors d'une importante descente des autorités américaines chargées de l'application de la loi et de l'immigration, a déclaré vendredi le Bureau américain de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF).

Auparavant, des informations avaient indiqué que des ressortissants sud-coréens avaient été arrêtés par les services d'immigration américains lors d'une descente dans l 'usine, un site de production en coentreprise du fabricant de batteries LG Energy Solution 373220.KS et de Hyundai Motor.

Le bureau d'Atlanta de l'ATF, l'agence du ministère américain de la justice, a signalé la descente de police dans un message sur X.

LG Energy Solution s'est refusé à tout commentaire. Les responsables de Hyundai Motor n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

