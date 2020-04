Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les attentes sur les profits des entreprises européennes continuent de plonger Reuters • 22/04/2020 à 10:04









LONDRES, 22 avril (Reuters) - Le consensus des prévisions de bénéfices pour les entreprises européennes pour les deuxième et troisième trimestres continue de se dégrader fortement, montrent mercredi des données Refinitiv, dans un contexte de craintes accrues sur l'ampleur de la récession économique provoquée par la pandémie de coronavirus. Les sociétés composant le Stoxx 600 .STOXX devraient faire état d'une baisse de 37% de leurs bénéfices au deuxième trimestre alors que le consensus était à -34,2% il y a une semaine. Pour le troisième trimestre, les attentes des analystes font ressortir une baisse de 27,6% des profits, contre un repli attendu de 25,5% une semaine auparavant. Si les gouvernements en Europe envisagent la levée progressive des mesures de confinement mises en place pour lutter contre la propagation du coronavirus, la visibilité reste très faible sur un retour à la normale de l'économie. Avant la pandémie de coronavirus, les analystes espéraient un rebond des profits des entreprises européennes mais leurs espoirs ont été douchés par la propagation rapide du virus qui a conduit à une quasi mise à l'arrêt de l'activité économique. (Julien Ponthus, Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées STXE6 EUR P DJ STOXX +1.55%