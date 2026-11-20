Les attentes des consommateurs bénéficient d'un regain d'optimisme après les élections - UMich

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LES ATTENTES DES CONSOMMATEURS PROFITENT D’UN ÉLAN POST-ÉLECTORAL - UMICH

La deuxième et dernière estimation de l’indice de confiance des consommateurs de novembre USUMSF=ECI , publiée par l’Université du Michigan (UMich), a montré que le moral des consommateurs n’était pas aussi morose qu’initialement annoncé.

L’indice s’est établi à 51,5, conformément aux prévisions des analystes, soit une légère amélioration par rapport à son niveau initial de 51,0.

Ainsi, le moral des consommateurs américains, dont les dépenses représentent environ 70 % de l’économie américaine, s’est amélioré d’environ 6, 5 % par rapport au résultat définitif d’octobre.

L’évaluation des conditions actuelles par les participants à l’enquête s’est avérée moins encourageante, puisqu’elle a été révisée à la baisse de 3,1 %. Mais une révision à la hausse de 3,9 % des anticipations à court terme a compensé cette baisse. Ces deux indicateurs ont affiché des améliorations mensuelles de 5,8 % et 8,4 %, respectivement.

Ces améliorations ont été “portées par des gains substantiels post-électoraux concernant les perspectives économiques à court et à long terme”, écrit Joanne Hsu, directrice des enquêtes auprès des consommateurs à l’UMich. “La situation financière personnelle actuelle s’est améliorée pour les consommateurs à faibles revenus et, dans une moindre mesure, pour ceux à revenus moyens, qui ont bénéficié d’un certain soulagement grâce à la baisse des prix de l’essence.”

“Les personnes détenant les plus grands portefeuilles d’actions ont signalé une détérioration de leur situation financière personnelle, ce qui correspond à l’agitation persistante des marchés boursiers liée à l’IA”, ajoute Mme Hsu.

Le graphique ci-dessous montre que les attentes des consommateurs se situent actuellement à 19,7 % en dessous du niveau enregistré lors du choc initial lié au confinement dû à la pandémie.

UMich current conditions v expectations

En ce qui concerne les anticipations d’inflation, les personnes interrogées s’attendent désormais à une hausse annuelle des prix de 3,7 % d’ici un an. Ce chiffre est nettement inférieur aux 4,3 % initialement annoncés par l’UMich pour le mois en cours, et marque une baisse d’un point de pourcentage par rapport au chiffre définitif d’octobre.

Ce chiffre reste toutefois supérieur de 1,1 point de pourcentage à la dernière mesure de l’IPC sous-jacent. Remarque: les données de l’IPC en glissement annuel n’étaient pas disponibles pour octobre, en raison d’un manque de données il y a un an lié à la fermeture des services publics.

À plus long terme, les consommateurs s’attendent à une inflation annuelle de 3,3 % d’ici cinq ans, contre 3,5 % il y a un mois.

UMich inflation expectations

(Stephen Culp)

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