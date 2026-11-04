Les assureurs santé et les hôpitaux progressent après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat

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Les actions des assureurs santé et des gestionnaires hospitaliers américains spécialisés dans Medicaid ont progressé mercredi en début de séance, la victoire écrasante des démocrates au Sénat et à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat ayant ravivé l'espoir de changements politiques favorables au secteur.

L'action Centene CNC.N a grimpé de plus de 8% à 73,12 dollars, celle d'Elevance Health d'environ 3% à 4 dollars et celle de Molina Healthcare MOH.N d'environ 6% à 220,99 dollars. Les titres hospitaliers, tels que HCA Healthcare

HCA.N , Tenet Healthcare THC.N et Universal Health Services

UHS.N , ont progressé de 6% à 8%.

Selon les analystes, la victoire des démocrates pourrait retarder la mise en œuvre de certaines dispositions du « One Big Beautiful Bill » (OBBBA) du président Donald Trump, qui devraient réduire le nombre d’adhésions à Medicaid et limiter certains paiements des États en matière de santé, allégeant ainsi la pression sur les assureurs Medicaid et ceux de l’Affordable Care Act, ainsi que sur les exploitants d’hôpitaux.

Ils ont également indiqué que le résultat de l’élection pourrait améliorer les perspectives de prolongation des subventions renforcées, favorisant ainsi les adhésions aux régimes de l’Affordable Care Act.

L’Affordable Care Act, créé par le président Barack Obama et souvent appelé « Obamacare », offre des subventions en fonction des revenus. L’expiration, en début d’année, des crédits d’impôt sur les primes renforcés mis en place pendant la pandémie de COVID-19 a contribué à une forte hausse des coûts, poussant des millions de personnes à se désinscrire .

Pour les hôpitaux, le report de l’application des dispositions de l’OBBBA pourrait atténuer les pertes attendues en matière d’adhésions, ont déclaré les analystes de Bernstein, ajoutant que les réductions prévues des paiements versés par les États pourraient être reportées, voire évitées à terme.

Les analystes de J.P. Morgan ont toutefois estimé que tout changement majeur en matière de politique de santé restait peu probable, car le droit de veto de Trump sur les projets de loi démocrates conduirait probablement à une impasse législative plutôt qu’à des réformes de grande envergure.

Par ailleurs, les analystes de Jefferies ont noté que les commentaires de Trump, qui laissent entrevoir une volonté de collaborer avec un Congrès contrôlé par les démocrates, « ouvrent la voie à la concrétisation de certaines mesures législatives et de certains programmes des démocrates ».

En tenant compte des gains enregistrés en séance, l’action Centene a progressé d’environ 64% depuis le début de l’année, tandis que celles d’Elevance et de Molina ont gagné respectivement environ 18% et 20%. Parmi les opérateurs hospitaliers, Universal Health Services a reculé d’environ 13% depuis le début de l’année, tandis que Tenet Healthcare et HCA ont progressé respectivement d’environ 41% et 6%.