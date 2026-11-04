Les assureurs santé et les hôpitaux en hausse grâce à des perspectives de risque politique moins élevées

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4 novembre - ** Les actions de l'assureur santé Molina Healthcare MOH.N bondissent de 6,4% à 221,14 dollars, tandis que celles de Centene CNC.N progressent de 4,5% à 70,50 dollars en pré-ouverture

** TD Cowen estime que les hôpitaux et les assureurs spécialisés dans Medicaid sont exposés à moins de risques politiques que la plupart des entreprises du secteur de la santé suite au raz-de-marée démocrate au Congrès

** Les actions des groupes hospitaliers HCA Healthcare

HCA.N progressent de 3,8% à 480,2 dollars et celles d’Universal Health Services UHS.N gagnent 2,2% à 181,01 dollars avant l’ouverture du marché

** La société de courtage s'attend à ce que l'accessibilité financière et la responsabilité du secteur dominent l'agenda de la santé, créant un "risque médiatique" élevé dans une grande partie du secteur

** Il estime que des réformes de grande envergure restent peu probables tant que le président Donald Trump est à la Maison Blanche, mais que les démocrates pourraient se servir des négociations sur le plafond de la dette pour faire pression en faveur du rétablissement des subventions de l’Obamacare et de l’annulation des réductions des paiements Medicaid

** Citi s’attend à un contrôle accru des prix des médicaments et des agences fédérales de santé, mais estime que l’impact à court terme sur les laboratoires pharmaceutiques sera limité et prévoit que les accords tarifaires existants avec l’administration Trump resteront inchangés