Les assureurs santé en baisse suite à un projet de nouvelle réglementation visant à lutter contre la fraude

** Les actions des assureurs santé reculent de 2% à 5%

** Elevance Health ELV.N recule de 2,3%, Molina Healthcare MOH.N de 2,1%, UnitedHealth UNH.N de 5,11%, Humana HUM.N de 4,42% et Centene CNC.N de 1,93%

** L’agence américaine chargée de Medicare et Medicaid a publié tard hier soir un projet de règlement qui pourrait permettre aux contribuables d’économiser près de 90 milliards de dollars au cours des dix prochaines années, afin de prévenir la fraude, le gaspillage et les abus au sein de Medicare, Medicaid et des régimes proposés sur la plateforme d’assurance maladie

** Le projet de règlement prévoit d’augmenter les audits des régimes Medicare Advantage (MA), de renforcer les mesures de protection lors des adhésions et d’intensifier le contrôle des déductions sur les paiements Medicaid

** Selon les analystes de TD Cowen, cette proposition est considérée comme défavorable aux régimes MA et légèrement défavorable aux assureurs santé proposant des régimes Medicaid ainsi qu’aux prestataires de soins à domicile

** “Cela crée un risque potentiellement significatif, bien que probablement de longue haleine et susceptible de donner lieu à des litiges, pour les assureurs MA. Les régimes seraient également soumis à une obligation de signalement des fraudes”, indique TD Cowen

** “Nous pensons que les CMS feront l’objet des mêmes contestations juridiques que celles auxquelles ils ont été confrontés en 2025. L’estimation des recouvrements, nettement plus élevée, reflète un élargissement des audits, les recouvrements se concentrant sur la période 2028-2030”, indique Oppenheimer

** En tenant compte des mouvements observés en séance, ELV affiche une hausse de 24,2%, MOH de 30,5%, UNH de 18,7%, HUM de 71,4% et CNC de 78,4% depuis le début de l’année