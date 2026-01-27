 Aller au contenu principal
Les assureurs santé américains s'effondrent après la déception suscitée par la proposition de paiement de Medicare Advantage pour 2027
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 16:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 6 et 7, détails des résultats de UNH au paragraphe 11)

Les actions des assureurs de santé ont chuté mardi après que l'administration Trump a proposé une augmentation plus faible que prévu des plans Medicare Advantage de l'année prochaine.

UnitedHealth UNH.N a perdu près de 20%, CVS CVS.N a chuté d'environ 11%, tandis que Humana HUM.N a chuté de près de 22%.

Les taux de paiement de Medicare Advantage (MA) n'augmenteront que de 0,09% en 2027, ont déclaré les Centers for Medicare and Medicaid Services lundi en fin de journée. Les analystes s'attendaient à une augmentation de 6 %.

Cette augmentation marginale est décevante pour les assureurs qui proposent des plans pour les personnes âgées et qui ont dû faire face à une augmentation des coûts médicaux.

Selon Michael Ha, analyste chez Baird, les taux potentiels comparés à l'évolution des coûts seront probablement insuffisants et nécessiteront d'importantes réductions de prestations ou l'abandon de plans pour compenser les pressions sur les marges en 2027.

Certains analystes ont déclaré que la proposition renforçait le risque de baisse de la rentabilité de l'assurance maladie et mettait en évidence l'incertitude réglementaire comme un vent contraire à court terme pour les actions des assureurs.

"Si les taux se situent dans cette fourchette, la croissance du nombre de membres restera faible, car les régimes d'assurance-maladie devront réduire les prestations et resserrer les réseaux pour permettre une amélioration continue des marges dans cet environnement de faibles taux", a déclaré Lance Wilkes, analyste chez Bernstein.

Les taux de Medicare Advantage sont généralement finalisés au début du mois d'avril.

"Généralement, la mise à jour proposée est meilleure dans la version finale, bien que certaines politiques puissent être en jeu, mais cette mise à jour est bien en dessous des attentes", a déclaré Whit Mayo, analyste chez Leerink.

Il est peu probable que la publication du préavis avant les résultats de UnitedHealth soit une coïncidence, a-t-il ajouté.

L'entreprise phare du secteur a annoncé mardi un bénéfice pour le quatrième trimestre légèrement supérieur aux estimations de Wall Street. Cependant, la société a déclaré que ses revenus pour 2026 se contracteraient , ce qui a encore pesé sur les actions.

Le gouvernement a déclaré que la mise à jour reflétait les tendances sous-jacentes en matière de coûts, les évaluations de qualité pour 2026 et les changements apportés au modèle d'ajustement des risques, dans lequel les assureurs sont payés davantage lorsque leurs patients sont plus malades.

Valeurs associées

CVS HEALTH
74,780 USD NYSE -10,83%
HUMANA
214,330 USD NYSE -18,68%
UNITEDHEALTH GRO
288,320 USD NYSE -17,99%
