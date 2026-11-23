Les assureurs santé américains reculent alors que la proposition du CMS menace les primes versées dans le cadre du programme Medicare Advantage

** Les actions de certains assureurs santé américains ont chuté avant l'ouverture des marchés après que les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ont proposé vendredi une refonte du système de notation du programme Medicare Advantage (MA), qui pourrait entraîner une réduction des primes de qualité versées aux assureurs à partir de 2031

** Selon les estimations des CMS, ces changements pourraient réduire les versements du secteur aux assureurs santé d’environ 11,50 milliards de dollars en 2031 et 18,88 milliards de dollars en 2037

** Les actions de UnitedHealth UNH.N reculent de 4,7 %, celles de CVS Health CVS.N de 4,1 %, celles de Humana HUM.N de 3,4 %, celles de Centene CNC.N de 1,2 % et celles d’Elevance ELV.N de 1,3 %

** Les analystes de TD Cowen estiment que cette proposition témoigne d’une “attitude plus hostile que prévu de la part du CMS” à l’égard du programme Medicare Advantage

** “Les assureurs chercheraient à préserver leurs marges en réduisant les prestations complémentaires, en augmentant les primes ou en renforçant la participation aux frais, ce qui détériorerait les prestations pour les bénéficiaires et affaiblirait la proposition de valeur de Medicare Advantage”, explique Michael Wiederhorn, analyste chez Oppenheimer

** Michael Wiederhorn précise que ces changements, s’ils devaient intervenir, ne se produiraient pas avant de nombreuses années, et que le paysage politique pourrait être très différent d’ici là

** À la clôture d’hier, UNH affichait une hausse de 3 % et CVS de 2 % depuis le début de l’année