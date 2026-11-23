Les assureurs santé américains reculent alors que la proposition du CMS menace les primes versées dans le cadre du programme Medicare Advantage

** Les actions des assureurs santé américains chutent après que les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ont proposé vendredi une refonte du système de notation de Medicare Advantage (MA), qui pourrait entraîner une réduction des primes de qualité versées aux assureurs à partir de 2031

** Les CMS ont proposé de supprimer 19 critères du système de notation par étoiles de Medicare Advantage (MA), ramenant ainsi à 15 le nombre de critères utilisés pour déterminer les paiements versés aux assureurs

** Selon le CMS, cela permettrait d’éliminer le facteur de récompense et de renforcer les conditions d’obtention des notes, rendant ainsi plus difficile pour les régimes de conserver leur éligibilité à la prime « 4 étoiles »

** Les notations par étoiles vont de 1 à 5, 5 correspondant à la meilleure performance

** Selon les estimations du CMS, ces changements pourraient réduire les paiements versés par le secteur aux assureurs santé d’environ 11,50 milliards de dollars en 2031 et de 18,88 milliards de dollars en 2037

** Les actions de UnitedHealth UNH.N reculent de 3,7%, celles de CVS Health CVS.N de 2,8%, celles de Humana HUM.N de 3,4% et celles d’Elevance ELV.N de 2,2%

** Cette proposition laisse entrevoir une « attitude plus hostile que prévu de la part du CMS » à l’égard du programme Medicare Advantage – TD Cowen

** "Les assureurs chercheraient à préserver leurs marges en réduisant les prestations complémentaires, en augmentant les primes ou en renforçant la participation aux frais", explique Michael Wiederhorn, analyste chez Oppenheimer

** À la clôture d’hier, UNH gagnait 3% et CVS 2% depuis le début de l’année