Les assureurs santé américains enregistrent une troisième journée de baisse en raison de la proposition d'audit du CMS et des inquiétudes liées au projet “Medicare-for-All”

** Les valeurs des assureurs santé reculent pour la troisième séance consécutive , sur fond d'inquiétudes liées au renforcement du contrôle gouvernemental sur les régimes Medicare Advantage et à la reprise du débat sur un système de santé géré par l'État

** Le CMS propose d'étendre les audits des plans Medicare Advantage et de renforcer le contrôle des déductions déclarées par les assureurs, ce qui a déclenché une vague de ventes massives dans l'ensemble du secteur des soins gérés

** UnitedHealth UNH.N recule de 6,5 %, tandis que Cigna CI.N perd 5,9 %

** Centene CNC.N a chuté de 4,4 %; Elevance Health ELV.N a reculé de 3,9 % et Molina Healthcare MOH.N a perdu 3,7 %; CVS Health CVS.N et Humana HUM.N ont toutes deux reculé de plus de 2 %

** Le sénateur Bernie Sanders a réitéré mercredi son plaidoyer en faveur d’un système de santé “Medicare-for-All” et a laissé entrevoir un éventuel examen par le Congrès des demandes de remboursement refusées par les assureurs, de leurs bénéfices et de la rémunération de leurs dirigeants

** J.P. Morgan a qualifié la proposition de “Medicare-for-All” de “coûteuse et peu probable”, invoquant des obstacles politiques, financiers et législatifs

** Mizuho estime que les inquiétudes concernant le “Medicare-for-All” étaient exagérées, mais a souligné que les modifications proposées concernant les audits du CMS et la proposition CRUSH constituaient un risque plus significatif pour les sociétés de soins gérés