** Les valeurs des assureurs santé reculent pour la troisième séance consécutive , sur fond d'inquiétudes liées au renforcement du contrôle gouvernemental sur les régimes Medicare Advantage et à la reprise du débat sur un système de santé géré par l'État
** Le CMS propose d'étendre les audits des plans Medicare Advantage et de renforcer le contrôle des déductions déclarées par les assureurs, ce qui a déclenché une vague de ventes massives dans l'ensemble du secteur des soins gérés
** UnitedHealth UNH.N recule de 6,5 %, tandis que Cigna CI.N perd 5,9 %
** Centene CNC.N a chuté de 4,4 %; Elevance Health ELV.N a reculé de 3,9 % et Molina Healthcare MOH.N a perdu 3,7 %; CVS Health CVS.N et Humana HUM.N ont toutes deux reculé de plus de 2 %
** Le sénateur Bernie Sanders a réitéré mercredi son plaidoyer en faveur d’un système de santé “Medicare-for-All” et a laissé entrevoir un éventuel examen par le Congrès des demandes de remboursement refusées par les assureurs, de leurs bénéfices et de la rémunération de leurs dirigeants
** J.P. Morgan a qualifié la proposition de “Medicare-for-All” de “coûteuse et peu probable”, invoquant des obstacles politiques, financiers et législatifs
** Mizuho estime que les inquiétudes concernant le “Medicare-for-All” étaient exagérées, mais a souligné que les modifications proposées concernant les audits du CMS et la proposition CRUSH constituaient un risque plus significatif pour les sociétés de soins gérés(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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