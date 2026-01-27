Les assureurs santé américains chutent suite à la déception suscitée par la proposition de Medicare Advantage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions des assureurs santé américains glissent dans les échanges de pré-marché après que l'administration Trump a proposé une augmentation minimale de 0,09% des paiements de Medicare Advantage en 2027

** Les actions de l'assureur axé sur Medicare Humana HUM.N chutent de 15%, UnitedHealth Group UNH.N baisse de 12,7%, CVS Health CVS.N glisse de 10,6%

** Elevance Health ELV.N chute de 7,2%, Molina Healthcare

MOH.N de 6,5%, Centene CNC.N de 4,2%, Cigna CI.N de 0,8%

** L'agence Medicare publiera l'annonce finale du taux le 6 avril

** "Généralement, la mise à jour proposée est meilleure que la finale, bien que certaines politiques puissent être en jeu, mais cette mise à jour est bien en dessous des attentes", a déclaré Whit Mayo, analyste chez Leerink Partners

** Les analystes s'attendaient à une augmentation de 6 %

** Plus de la moitié des personnes inscrites au programme Medicare du gouvernement pour les personnes âgées de 65 ans et plus ou les personnes handicapées sont couvertes par des plans Medicare Advantage