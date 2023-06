Les assureurs ont une marge de manœuvre suffisante pour supporter une baisse modérée de l'immobilier

(AOF) - Les notations des assureurs sont susceptibles de résister à une baisse modérée des valeurs de l'immobilier commercial (CRE) ", indique Fitch Ratings dans un nouveau rapport, " bien qu'une crise systémique exercerait une pression plus forte sur les émetteurs individuels ayant des expositions plus importantes ". L'exposition des assureurs européens à l'immobilier commercial représentait 4,1% des 11 500 milliards d'euros d'actifs à la fin du troisième trimestre 2022, dont 202 milliards d'euros d'investissements directs dans l'immobilier commercial, soit 1,8% du total des actifs.

Dans l'hypothèse d'une dépréciation totale arbitraire des avoirs directs des assureurs européens dans le secteur de la construction immobilière, cela n'entraînerait, à l'échelle du système, qu'une diminution de 7% de la base de capital globale des assureurs.

Toutefois, l'impact de la baisse des valorisations serait beaucoup plus important pour les assureurs suisses, autrichiens et belges. Les expositions directes au CRE sur ces marchés représentent respectivement 48%, 25% et 21% de leur base de capital, contre un peu moins de 13% pour le Royaume-Uni, moins de 8% pour les Pays-Bas et 6% pour l'Allemagne.

Certains assureurs sont exposés au risque que la valeur de leurs actifs déclarés, et donc de leur capital, surévalue la valeur des portefeuilles immobiliers. En 2022, les valorisations des immeubles de placement des entreprises n'ont pas connu les mêmes baisses que les instruments cotés, tels que les obligations à long terme et les actions, malgré la hausse généralisée des taux d'intérêt à long terme.

Toutefois, les assureurs ne sont pas soumis à d'importantes pressions en matière de liquidités, ce qui signifie qu'il est peu probable qu'ils aient besoin de vendre des biens immobiliers à des prix dérisoires.

L'exposition directe des assureurs à l'immobilier résidentiel en Europe est fortement concentrée, dix groupes d'assurance représentant à eux seuls plus de 77% de l'ensemble de l'exposition directe à l'immobilier résidentiel.

Les expositions indirectes, qui comprennent toutes les formes de prêts et de participations dans des véhicules d'investissement immobilier, sont plus largement réparties, les mêmes assureurs ne représentant qu'environ 37% de l'ensemble des expositions indirectes. Cela reflète la tendance générale à l'exposition aux intérêts fixes dans les bilans des assureurs.