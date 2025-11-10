 Aller au contenu principal
Les assureurs maladie chutent après que Trump s'est attaqué aux subventions de l'Obamacare
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 12:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions des assureurs de santé et des opérateurs hospitaliers chutent de 1 à 8 % avant bourse

** UnitedHealth UNH.N perd 1,5% à 319,38 $, Centene

CNC.N chute de 8,2% à 34,50 $, Molina Healthcare MOH.N en baisse de 3% à 147,50 $, Elevance Health ELV.N baisse de 1,8% à 312,09 $

** HCA Healthcare HCA.N en baisse de 3,1% à 462 $ avant bourse

** Le président Trump a exhorté dimanche les sénateurs républicains à prendre l'argent fédéral utilisé pour subventionner l'assurance maladie achetée sur les marchés de la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act) ou Obamacare, et à envoyer les paiements directement aux personnes qui achètent une couverture

** Les subventions, introduites pendant la pandémie, ont été au cœur de la fermeture de 40 jours

** Jusqu'à la dernière clôture, UNH a baissé de 35,9 %, CNC de 38 %, MOH de 47,8 %, ELV de 13,9 %, tandis que HCA a augmenté de 58,8 % depuis le début de l'année

