Les assureurs de soins de santé augmentent après que les États-Unis ont relevé les taux de paiement de Medicare Advantage pour 2027

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Les actions des assureurs de santé américains ont grimpé dans les échanges de pré-marché mardi après que le gouvernement a déclaré qu'il prévoit une augmentation plus importante que prévu des taux de paiement 2027 pour les plans Medicare Advantage.

Le géant de l' assurance UnitedHealth UNH.N a bondi de 6,9%, tandis que CVS Health CVS.N , Elevance Health ELV.N , Centene CNC.N et Molina Healthcare MOH.N ont grimpé entre 3,6% et 6%.

L'assureur Humana <HUM.N >, spécialisé dans Medicare, a bondi de 10,7 % et a été le titre le plus performant de l'indice S&P 500 .SPX au début de la séance.

Les Centers for Medicare & Medicaid Services ont déclaré tard lundi qu'ils augmenteraient les paiements aux assureurs privés offrant des plans Medicare Advantage aux adultes plus âgés en 2027 de 2,48% en moyenne, plus que l'augmentation de 0,09% qu'ils ont proposée en janvier .

Les analystes de RBC Capital Markets ont déclaré que la hausse est nettement supérieure à leurs attentes de 1 % à 1,5 %.

"Nous considérons la révision comme une correction d'une erreur actuarielle, et non comme un recul de la part de la CMS dans son attitude disciplinaire à l'égard de l'assurance maladie", ont déclaré les analystes de Jefferies dans une note.

Un responsable de l'agence Medicare a déclaré lors d'une conférence de presse que les assureurs bénéficieraient également d'un avantage de 2,5 % grâce à une modification des paiements d'évaluation des risques liés à l'état de santé, soit une augmentation totale d'environ 5 %.

La CMS a déclaré que l'augmentation se traduirait par plus de 13 milliards de dollars de paiements supplémentaires aux plans Medicare Advantage en 2027.

Le taux de paiement du gouvernement influe sur le montant des primes mensuelles des assureurs, sur les prestations qu'ils offrent et, en fin de compte, sur leur marge bénéficiaire. Les assureurs utilisent ce taux pour préparer leurs offres de contrats pour les plans Medicare Advantage qu'ils vendront en 2027.