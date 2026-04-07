Les assureurs de santé augmentent après que les États-Unis ont relevé les taux de paiement de Medicare Advantage pour 2027

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(Mise à jour des actions, ajout de commentaires d'analystes (paragraphes 6-9 et 11), ajout d'un graphique) par Sriparna Roy

Les actions des assureurs de santé américains ont progressé lors des échanges de pré-marché mardi après que le gouvernement a finalisé des taux de paiement Medicare Advantage supérieurs aux estimations, ce qui devrait ajouter plus de 13 milliards de dollars de paiements supplémentaires l'année prochaine.

Les assureurs avaient perdu des milliards en valeur de marché après la proposition de janvier de l'administration Trump, qui était plus faible que prévu et a déclenché une réaction négative de la part d'une industrie déjà aux prises avec une tension financière importante.

Les actions de UnitedHealth UNH.N ont bondi de 6,6%, CVS Health CVS.N a augmenté de 7,3%, tandis que Humana HUM.N - qui s'est distinguée comme l'action la plus performante du S&P 500 .SPX - a bondi de 10,4%.

Elevance Health ELV.N , Centene CNC.N et Molina Healthcare MOH.N ont grimpé entre 3,3 % et 5,3 %avant l'ouverture.

Les Centers for Medicare & Medicaid Services ont déclaré lundi soir qu'ils augmenteraient les paiements aux assureurs privés offrant des plans Medicare Advantage aux adultes plus âgés en 2027 de 2,48% en moyenne, ce qui est beaucoup plus élevé que l'augmentation de taux de 0,09% qui avait été proposée en janvier et qui était plus faible que prévu.

"Cette amélioration devrait permettre à l'industrie d'augmenter ses marges en 2027 lorsqu'elle sera associée à des réductions de prestations", a déclaré Ann Hynes, analyste chez Mizuho.

DES TAUX MEILLEURS QUE CE QUI ÉTAIT CRAINT

Les investisseurs s'attendaient à une augmentation des taux d'au moins 1 %, avaient indiqué plus tôt les analystes de Wall Street.

"Cela renforce les arguments en faveur d'une certaine croissance des marges en 2026 et atténue la perception croissante de l'aggravation de la politique sévère de la CMS à l'égard du groupe", a déclaré Whit Mayo, analyste chez Leerink.

"Au minimum, le secteur sera perçu comme plus investissable."

Les assureurs santé ont fait valoir que les taux décevants proposés en janvier ne reflétaient pas la réalité de l'augmentation des coûts médicaux, qui compriment les marges du secteur depuis près de trois ans.

"Le secteur a continué à faire face à un environnement difficile, mais suite à cette publication plus favorable, nous pourrions voir le vent tourner", a déclaré Michael Wiederhorn, analyste chez Oppenheimer.

Les assureurs bénéficieraient également d'un avantage de 2,5 % grâce à une modification des paiements d'évaluation des risques liés à l'état de santé, soit une augmentation totale d'environ 5 %, a déclaré un responsable de l'agence Medicare lors d'un appel téléphonique avec les médias.