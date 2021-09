Les approches ESG restent en tête des préférences des investisseurs, observe Ossiam

Ce revirement s'explique en partie du fait que les perspectives économiques sont un peu en-dessous des attentes. L'économiste constate également un retour, bien que graduel, à des stratégies plus défensives telles que le "Minimum Variance", notamment pour les investisseurs ayant une vision plus pessimiste, du moins à court terme.

"Au sein des investissements ESG, nous avons vu que les investisseurs ont recherché des stratégies pouvant exploiter le thème de la reprise économique, comme le style "Value". Cela s'est avéré intéressant, même si nous sommes maintenant revenus à des stratégies de croissance", écrit l'expert.

(AOF) - Les approches comportant une forte composante ESG restent en tête des préférences des investisseurs, en particulier pour les actions américaines où l'offre est moins différenciée que pour les ETF européens, observe Carmine de Franco, responsable de la recherche chez Ossiam. La tendance est bien établie et aucun facteur fondamental ne semble la remettre en cause.

