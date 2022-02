Les annonces imminentes de la Fed font monter les ETFs de l’industrie du bois

Les tensions aux frontières ukrainiennes ont fait chuter l'indice de référence de la Russie sur les trois derniers mois.

Les contrats à terme sur le bois de construction de Chicago ont augmenté de plus de +11% au cours de la semaine dernière et s’échangent désormais autour de 1 300 dollars par millier de pieds-planche, son plus haut niveau depuis juin 2021. Cette flambée est attribuée aux grands constructeurs de maisons américains qui constituent leurs stocks en vue de la saison de construction de printemps qui s’annonce. Selon le département du Commerce, les ventes de maisons neuves aux États-Unis ont bondi de 12 % en décembre par rapport au mois précédent, les primo-accédants se ruant sur le marché immobilier en prévision d’une hausse imminente des taux d’intérêt.

Les investisseurs peuvent s’exposer au bois et aux industries connexes par le biais des ETF Bois et foresterie. Ces fonds thématiques font partie de la tendance d’investissement “Ressources naturelles” et ont reçu environ 38 millions de dollars d’entrées nettes cette année.

Les investisseurs peuvent s’exposer au thème du bois et de la foresterie par le biais du Invesco MSCI Global Timber ETF (CUT) et du iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). WOOD est le plus important avec 328 millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM). Le fonds vise à reproduire l’indice S&P Global Timber & Forestry et investit dans des sociétés qui produisent des produits forestiers, des produits agricoles, du papier et des produits d’emballage. En termes d’exposition sectorielle, la production de papier et de produits forestiers est la plus importante (55,85 %), suivie par les sociétés d’investissement immobilier (24,16 %), les conteneurs et emballages (16,6 %) et les biens durables (3,12 %). Les États-Unis ont la pondération la plus élevée (31,3 %). Viennent ensuite le Canada (16,95 %), la Suède (15,14 %), la Finlande (10,22 %) et le Japon (8,81 %). Les principaux titres du fonds comprennent West Fraser Timber Ltd. (9,41 %), Weyerhauser REIT (9,02 %), Svenska Cellulosa (8,48 %), Rayonier REIT (7,87 %) et PotlatchDeltic (6,68 %).

WOOD a un ratio de dépenses totales de 0,43 % et se négocie principalement sur le NASDAQ. Depuis sa création le 24 juin 2008, WOOD a généré un rendement cumulatif de +138% (au 31 janvier 2022).

En Europe, les investisseurs peuvent également investir dans l’ETF WOOD d’iShares par le biais de son double européen, le iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (WOOD). Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,65 % et se négocie sur plusieurs bourses européennes, dont la Bourse de Londres (WOOD, GBP), la SIX Swiss Exchange (WOOD, USD) et la Deutsche Börse (IUSB, EUR).

