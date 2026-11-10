Les analystes soulignent les prévisions modérées d'Occidental concernant le pétrole au quatrième trimestre, mais voient dans les progrès réalisés en matière d'endettement un point positif

** Le producteur américain de pétrole de schiste Occidental Petroleum OXY.N a dépassé les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, la hausse des cours du pétrole ayant contribué à compenser une baisse de la production

** Le producteur de pétrole de schiste basé à Houston a annoncé un bénéfice ajusté de 1,91 dollar par action pour le trimestre clos le 30 septembre, alors que les prévisions s'établissaient à 1,46 dollar, selon les données compilées par LSEG

** Pour le trimestre en cours, la société prévoit une production comprise entre 1,43 million et 1,47 million de barils équivalent pétrole par jour (boepd), la production du bassin du Permien devant se situer en moyenne entre 820 000 et 840 000 boepd

** Le prix moyen réalisé par la société a bondi de 32,6 % pour s’établir à 85,91 dollars le baril au cours du trimestre clos le 30 septembre

PERSPECTIVES PÉTROLIÈRES MOINS FAVORABLES POUR LE 4e TRIMESTRE, RÉDUCTION DE LA DETTE AU CENTRE DES ATTENTIONS

** JEFFERIES (« conserver », objectif de cours: 60 $) indique que les perspectives de production pétrolière pour le quatrième trimestre, estimées à environ 703 000 barils de pétrole par jour (bopd), étaient inférieures aux estimations du marché (727 000 bopd), principalement en raison de la baisse des volumes dans le golfe du Mexique , affectés par une contrainte liée à un gazoduc tiers et par un ouragan, tandis que les mécanismes des contrats de partage de production ont également pesé sur la production pétrolière

** Il ajoute qu’OXY a atteint son objectif de 10 milliards de dollars de dette principale et s’est fixé un nouvel objectif de 6 milliards de dollars, les rachats d’actions devant reprendre dès que la société aura atteint une situation de trésorerie nette positive

** TRUIST SECURITIES (« conserver », objectif de cours: 64 $) indique que la production pétrolière implicite d’OXY au quatrième trimestre était inférieure d’environ 3 % aux estimations consensuelles

** La société de courtage estime que le désendettement pourrait accélérer l’amélioration durable des flux de trésorerie de la société à hauteur de 4 milliards de dollars, avec des économies supplémentaires sur les charges d’intérêts, le plan initial étant basé sur un objectif de dette en principal de 10 milliards de dollars

** RAYMOND JAMES (« surperformer ») indique que les prévisions de production pour le quatrième trimestre étaient inférieures d’environ 2 % à ses estimations et de 1 % à celles du marché, reflétant les temps d’arrêt dans le golfe du Mexique, les effets des contrats internationaux de partage de production et des impacts temporaires sur le calendrier des volumes de pétrole du bassin du Permien