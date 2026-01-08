Les analystes se montrent prudents à l'égard d'Exxon après que l'entreprise a signalé une baisse de ses bénéfices en amont et une hausse de ses coûts

8 janvier - ** La major pétrolière Exxon Mobil XOM.N signale que la baisse des prix du pétrole brut pourrait réduire ses bénéfices en amont du quatrième trimestre d'environ 800 millions de dollars à 1,2 milliard de dollars

** La société ajoute que les variations des prix du gaz pourraient affecter ses bénéfices trimestriels en amont de 300 millions de dollars négatifs à 100 millions de dollars positifs

** En 2025, XOM a augmenté de ~12%

LES ANALYSTES SONT BAISSIERS SUR L'AFFAIBLISSEMENT DE L'AMONT

** RBC Capital Markets ("sector perform"; PT $115) anticipe que les coûts seront "saisonnièrement plus élevés au 4ème trimestre"

** ajoute: "Nous prévoyons une baisse par rapport au consensus pour la plupart des noms du secteur, étant donné la faiblesse des prix du pétrole et du gaz, ainsi que la faiblesse persistante des produits chimiques

** J.P. Morgan ("surpondérer"): "Nous estimons que le BPA publié devrait être de 1,59 $, cependant, si l'on se réfère à l'histoire, XOM se situe en général légèrement au-dessus du point médian"

** Scotiabank ("sector outperform"; PT $155) s'attend à ce que des performances plus faibles en amont et d'autres vents contraires opérationnels pèsent sur les résultats; ils seront en partie compensés par des produits de raffinage et d'énergie plus forts, aidés par de meilleures marges industrielles

** En moyenne, les analystes s'attendent à un BPA ajusté de 1,67 $ par action - données compilées par LSEG