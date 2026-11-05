Les analystes prudents sur Novo avec 2027 dans le viseur

Au lendemain d'une envolée de 5,57%, consécutive à une bonne publication trimestrielle et au relèvement de certains objectifs, le titre Novo Nordisk est victime de logiques prises de bénéfices (-3,30%, à 275,80 couronnes danoises). Les analystes sont également à la manoeuvre.

De son côté, Jefferies estime qu'il est difficile d'argumenter en faveur de la croissance en 2027. La banque d'investissement américaine n'entrevoit pas de potentiel de hausse par rapport aux attentes l'an prochain, alors que les tendances des GLP-1 aux Etats-Unis hors Medicare restent sous pression et que les ventes contraires sur les prix continuent de peser.

Les analystes notent que l'année 2027 devrait être marquée par les lancements de la pilule Wegovy hors des Etats-Unis et par un premier lancement de CagriSema sur le marché américain, deux catalyseurs pour lesquels il est difficile d'avoir la conviction d'un potentiel haussier.

Pour le quatrième trimestre 2026, Jefferies pense que le taux de croissance de sortie devrait ralentir par rapport aux neuf premiers mois de l'année, compte tenu d'une base de comparaison difficile.

Enfin, les analystes ont des interrogations sur la stratégie de diversification de Novo. Le portefeuille demeure très fortement exposé au segment de l'obésité, ce qui leur paraît risqué à l'approche de la perte d'exclusivité du Sémaglutide, alors que la concurrence s'intensifie et que les pressions tarifaires banalisent de plus en plus la classe des GLP-1.

Dans ces conditions, Jefferies reste à conserver, avec une cible de cours de 270,15 couronnes danoises.

L'avis de Deutsche Bank et d'UBS

DB estime que la publication du troisième trimestre du laboratoire danois est une illustration de sa propre prévision d'il y a quelques semaines : un trimestre de dépassement des attentes et de relèvement d'objectifs. L'objectif de cours est relevé de 225 à 240 couronnes danoises, mais la recommandation reste à vendre.

UBS est à neutre, et a abaissé sa cible de cours de 332 à 312 couronnes danoises. La banque suisse note un troisième trimestre solide, mais estime que le groupe va faire face à des forces contradictoires significatives à l'horizon 2027. Elle prévoit notamment une croissance des ventes de 1%, dont -6% aux Etats-Unis.

Dans le détail, "la dynamique de Wegovy sous forme de comprimé, une année complète de bénéfice du programme Medicare Bridge, le déploiement du dosage à 7,2 mg ainsi que les lancements de CagriSema/Frehemgo apportent un soutien, mais ils sont contrebalancés par la persistance de la pression sur les prix aux Etats-Unis, la disparition probable des effets favorables de prix brut/net constatés en 2026, l'intensification de la concurrence et l'expiration des droits d'exclusivité (LOE) du Sémaglutide à l'international".

Si la recommandation d'UBS reste à neutre, c'est parce que cette trajectoire à court terme meilleure que prévu ne résout pas le débat autour d'un retour à une croissance durable.