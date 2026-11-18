Les taux élevés freinent les prêts immobiliers aux Etats-Unis et pèsent sur les perspectives d'Experian. Jefferies redoute un essoufflement de la croissance, AlphaValue compte sur la rentabilité du groupe tandis que Stifel juge le recul de l'action excessif.

Le spécialiste des services d'information a réalisé 4,45 milliards de dollars de chiffre d'affaires au premier semestre, en hausse de 9%. Au deuxième trimestre, ses ventes ont progressé de 7% à taux de change et périmètre comparables, contre 6% attendu.

Sur cette base, Experian a abaissé sa prévision de croissance annuelle des ventes de 6 à 8 %, à 6 à 7 %, à taux de change et périmètre comparables.

L'avis des analystes

Dans une note publiée mercredi matin, Jefferies souligne la vigueur des ventes aux entreprises en Amérique du Nord, en hausse de 11% au deuxième trimestre. Pour l'ensemble de l'exercice, le consensus tablait déjà sur une croissance de 7% à taux de change et périmètre comparables, soit le haut de la nouvelle fourchette. "Les résultats devraient être jugés dans l'ensemble conformes aux attentes. Mais l'action a rebondi depuis son creux de septembre et les prévisions laissent entrevoir une croissance stable ou en ralentissement au second semestre, ce qui risque de décevoir", écrit le bureau d'analyse.

Savitri Kakkar, analyste chez AlphaValue, compte sur la vigueur des ventes aux entreprises et l'amélioration des marges pour compenser le ralentissement. "Dans l'ensemble, nous pensons qu'Experian est bien placé pour atteindre ses objectifs de bénéfices pour l'exercice 2026-2027", écrit-elle.

"Le bilan est mitigé compte tenu des nouvelles prévisions de croissance, et nous saluons le rachat d'actions supplémentaire de 500 millions de dollars", juge de son côté Stifel. Selon la banque d'investissement américaine, l'action se négocie autour de 17,5 fois les bénéfices attendus sur les douze prochains mois, soit environ 30% de moins que sa moyenne des dix dernières années.

Les trois maisons recommandent l'achat. Jefferies fixe l'objectif de cours le plus bas, à 36 livres sterling, soit un potentiel de hausse de 28% par rapport au cours de clôture de la veille, à 28,19 livres. AlphaValue vise 38,47 livres à six mois ( 36,5%) et Stifel 39 livres ( 38,3%).

A la Bourse de Londres, vers 11h mercredi, le titre gagnait 1,31%, à 28,56 livres sterling.