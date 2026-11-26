Les Bourses européennes poursuivent leur rebond jeudi à mi-séance alors que Wall Street fait relâche pour Thanksgiving. Les investisseurs reviennent à l'achat, rassurés par des droits de douane américains qui s'annoncent moins lourds que redouté pour les exportateurs européens.

Après avoir cédé 0,75% mercredi, le CAC 40 a repassé les 8 000 points dès l'ouverture. En hausse de 1,48% dans les premiers échanges, l'indice parisien porte ses gains à 1,73% vers 12h. Le DAX gagne 1,82% à Francfort, l'Euro Stoxx 50 avance de 1,87% et le FTSE 100 progresse de 1,47% à Londres.

Le risque douanier recule, les Bourses accélèrent

Les marchés montent notamment parce que les exportateurs européens risquent de payer moins que redouté pour vendre aux Etats-Unis. Washington envisage un taux de 15% qui tient compte des droits déjà en vigueur. C'est le même taux que celui prévu par l'accord conclu l'an dernier entre les Etats-Unis et l'Union européenne. Certains produits seraient exemptés et le projet reste en discussion.

Les places européennes profitent aussi du redressement de Wall Street après leur clôture mercredi. Le Nasdaq a fini en baisse de 0,62% après avoir perdu plus de 4% en séance. La publication, la veille, d'une inflation américaine à 3,8% sur un an en octobre, selon l'indice PCE suivi par la Réserve fédérale, avait ravivé les anticipations de hausse des taux. Le NYSE et le Nasdaq rouvriront vendredi à 15h30, heure de Paris, et clôtureront à 19h, trois heures plus tôt que d'habitude.

"Lors de la récente chute des valeurs technologiques, l'Europe a été l'une des rares régions à en tirer parti", estime Aneeka Gupta, stratégiste actions chez WisdomTree, interrogée par Reuters. Selon elle, les actions européennes ont offert aux investisseurs un moyen de réduire leur exposition aux géants américains de la tech.

A 13h30, les investisseurs scruteront le compte rendu de la réunion des 28 et 29 octobre de la Banque centrale européenne pour y chercher des indices sur ses prochaines décisions. Le recul des rendements obligataires depuis un mois soutient les actions. La France emprunte à dix ans autour de 4,74%, contre plus de 5,1% il y a un mois. Elle paie encore environ 1,5 point de plus que l'Allemagne, un écart qui témoigne de la prudence des investisseurs à l'égard de la dette française.

Les valeurs en mouvement

Du coté des sociétés, à Paris, Stellantis ( 5,87%) mène le CAC 40 et Renault ( 4,75%) figure parmi les plus fortes hausses, dans le prolongement du rebond de l'automobile amorcé mercredi. Virbac gagne 3,36% après l'annonce du rachat de l'américain Axiota. Dans le SBF 120, Eutelsat (-2,88%) recule après le passage de Deutsche Bank à "vendre". La banque a ramené son objectif de cours de 2,10 à 1,30 euro, en raison notamment des coûts de renouvellement de la flotte de satellites.

A Milan, UniCredit gagne 3,5% en début de séance, tandis que Commerzbank cède 1,4% à Francfort. La banque italienne a obtenu du régulateur polonais la dernière autorisation nécessaire à son offre sur sa rivale allemande.

A Londres, Babcock bondit de 6,5% après avoir signé un contrat de 8,7 milliards de livres sur cinq ans avec le ministère britannique de la Défense pour l'entretien des sous-marins de la Royal Navy. A Zurich, Swatch gagne 3,2% et prend la tête de l'indice suisse des moyennes capitalisations après le passage d'UBS de "vendre" à "neutre".