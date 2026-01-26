Les Américains se retranchent et s'entraident face au blizzard et au froid intense

Coupures d'électricité dans les États du Sud, le Tennessee étant le plus touché

Les habitants se portent volontaires pour aider les nécessiteux et les sans-abri

Le maire de New York ferme les écoles en lançant: "N'hésitez pas à me lancer des boules de neige"

Des dizaines de millions d'Américains se sont terrés lundi ou sont sortis pour aider leurs voisins sous un froid glacial, des blizzards de neige et des averses de pluie verglaçante provoqués par une énorme tempête hivernale qui a paralysé l'est des États-Unis.

De New York et du Massachusetts, dans le nord-est, au Texas et à la Caroline du Nord, dans le sud, les routes étaient rendues glissantes par la glace et ensevelies sous souvent plus de 30 centimètres de neige.

Dans certains États du sud, les habitants ont dû faire face à des conditions hivernales inédites depuis des décennies, avec des branches recouvertes d'une couche de glace de quelques centimètres d'épaisseur, ce qui a entraîné la chute d'arbres et de lignes électriques.

Les vols ont été annulés, les écoles ont été fermées et des bénévoles ont occupé les abris d'urgence pour fournir de la chaleur aux nécessiteux et aux sans-abri.

"J'ai simplement constaté qu'il fallait sortir les gens du froid", a déclaré Ryan DuVal, propriétaire d'un camion de pompiers d'époque, qui sillonnait les rues gelées de Tulsa, dans l'Oklahoma, à la recherche de personnes ayant besoin d'aide.

"Vous savez, il suffit de sillonner les rues, de voir quelqu'un et de lui proposer de l'emmener. Si la personne accepte, c'est parfait. Sinon, je peux au moins les réchauffer dans le camion et leur apporter de l'eau, un repas, quelque chose. Il s'agit simplement de rendre service à la communauté, comme tout le monde devrait le faire."

Les avis de tempête hivernale concernent 118 millions de personnes. Environ 157 millions de personnes ont été invitées à s'emmitoufler pour lutter contre le froid, qui va de températures inférieures à zéro Fahrenheit (-18 Celsius) le long de la frontière canadienne à des températures inférieures à zéro jusqu'au sud du golfe du Mexique.

Alors que le système de tempête devrait s'éloigner de la côte Est pour se diriger vers l'Atlantique lundi, l'air arctique devrait s'engouffrer derrière lui, prolongeant le froid glacial et les conditions de glace au cours des prochains jours, a déclaré le National Weather Service.

Les prévisions de lundi matin annonçaient encore de fortes chutes de neige dans le nord-est, de la neige également dans les Appalaches et de la pluie, parfois verglaçante, dans le centre du littoral atlantique et le long de la côte sud-est.

NEIGE ÉPAISSE, GLACE ÉPAISSE

La gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, a déclaré qu'elle avait mobilisé les troupes de la Garde nationale dans la ville de New York, à Long Island et dans la vallée de l'Hudson afin de contribuer à l'intervention d'urgence de l'État en cas de tempête.

En annonçant que les écoles seraient fermées pour une journée scolaire éloignée, le maire de New York, Zohran Mamdani, a plaisanté: "Je sais que cela risque de décevoir certains élèves, alors si vous me voyez, n'hésitez pas à me lancer une boule de neige."

L'assaut de la neige, de la glace et des vents a particulièrement touché le transport aérien, les principales compagnies aériennes ayant été contraintes d'annuler plus de 11 000 vols américains prévus pour dimanche, selon le service de suivi de l'industrie FlightAware.com. D'autres annulations et retards étaient attendus lundi, mais pas aussi importants.

Selon PowerOutage.us, plus de 820 000 clients étaient privés d'électricité à 4 heures du matin (EST) (0900 GMT) lundi dans une partie des États du sud, du Texas à la Virginie. Le Tennessee a été le plus touché, avec près d'un tiers des pannes.

Qualifiant la tempête d'"historique", le président Donald Trump a approuvé samedi des déclarations fédérales d'urgence pour une douzaine d'États, principalement dans le centre du Sud.

Malgré l'urgence et le danger, les conditions hivernales ont permis à de nombreuses personnes de s'amuser, notamment à Washington DC, où une foule immense s'est rassemblée pour une bataille de boules de neige improvisée dans le parc de Meridian Hill, l'un des hommes portant une combinaison spatiale d'astronaute.

Des familles ont apporté des traîneaux au Capitole, où les enfants ont dévalé la pente abrupte en contrebas du siège du Congrès américain, coiffé d'un dôme blanc.

"C'est magnifique. C'est tellement amusant de descendre le Capitole. La poudreuse était excellente ce matin. Il y a un peu de neige fondue maintenant, mais on s'amuse bien", a déclaré un homme qui a poussé sa fille sur une luge en plastique violet pour descendre la colline.