Les Américains grelottent, le pétrole monte au plus haut depuis 13 mois

(AOF) - Vers 17h15, le cours du baril de WTI américain gagne 0,7% à 59,88 dollars après avoir atteint plus tôt 60,95 dollars, soit son niveau le plus élevé depuis janvier 2020. Dans le sillage de l'or noir, le cours du gaz est également bien orienté. Les prix de l'énergie sont soutenus par l'exceptionnel vague de froid qui sévit actuellement aux Etats-Unis, où près de 80% du pays est sous la neige. Résultat, la demande en chauffage explose tandis que le froid entraine la fermeture de nombreux puits et raffineries au Texas. Résultat, certains Etats redoutent un black out dans les heures à venir.