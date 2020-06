Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Américains commémorent l'abolition de l'esclavage sur fond de contestation Reuters • 20/06/2020 à 09:15









PARIS, 20 juin (Reuters) - Les Américains ont commémoré vendredi l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage sur fond de mouvement de contestation à travers les Etats-Unis contre les violences policières et les discriminations raciales à la suite de la mort de George Floyd fin mai. Aux quatre coins du pays, des marches ont été organisées avec des appels à la justice raciale. Les manifestants ont aussi appelé à faire de la journée du 19 juin ("Juneteenth") célébrant la fin de l'esclavage un jour férié. Parce que certains événements ont dû être annulés en raison de l'épidémie de coronavirus, des militants ont organisé des commémorations virtuelles en ligne. Le Texas a déclaré en 1980 le "Juneteenth" - contraction de juin et de 19ème en anglais - jour férié. Il a par la suite été suivi par plus de 45 autres Etats américains ainsi que par le district de Columbia. Quatre sénateurs démocrates américains ont prévu de présenter un projet de loi visant à faire du 19 juin un jour férié au niveau national. "Le Juneteenth est la plus ancienne commémoration marquant la fin de l'esclavage aux États-Unis. Et il devrait être reconnu comme un jour férié fédéral", a ainsi écrit la sénatrice Tina Smith sur Twitter. (Matthieu Protard)

