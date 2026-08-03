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Les agents de bord de WestJet mettent fin à leur grève après avoir conclu un accord salarial provisoire
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 15:47
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'accord provisoire sera soumis au vote de ratification du personnel de cabine de WestJet

* WestJet annule 615 vols jusqu'au 4 août, selon les données de Cirium

* Le SCFP représente 4 400 agents de bord de la deuxième compagnie aérienne du Canada

(Réécriture du paragraphe 1, ajout de la déclaration de WestJet au paragraphe 11) par Nandan Mandayam

Les agents de bord de WestJet mettront fin à leur grève après avoir conclu lundi un accord provisoire avec la deuxième compagnie aérienne du Canada, a déclaré le syndicat qui les représente, à la suite de centaines d'annulations de vols pendant un week-end férié.

Le Syndicat canadien des employés publics (SCEP), qui représente 4 400 agents de bord au sein de la compagnie, réclamait que ses membres soient rémunérés dès leur enregistrement jusqu’à la fin de leur service, et non plus principalement uniquement pendant les phases de vol.

WestJet n’a pas divulgué les détails de l’accord provisoire, qui va désormais être soumis aux membres du personnel de cabine pour un vote de ratification. Le syndicat a indiqué qu’il communiquerait les détails de l’accord à ses membres avant le vote.

« Il (l'accord) fait évoluer le système de crédits de vol en reconnaissant davantage le travail que le personnel de cabine est tenu d’effectuer et en prévoyant des augmentations générales de la rémunération pour ce travail », a déclaré la présidente du syndicat, Alia Hussain.

Les agents de bord de cette compagnie aérienne, qui détient 30 % des parts du marché intérieur, s’étaient mis en grève dimanche après l’échec des négociations.

Ce mouvement social faisait suite à une grève de quatre jours menée en août dernier par les agents de bord de leur principal concurrent, Air Canada AC.TO , qui avait bloqué un demi-million de passagers. Il s’agit également de la dernière initiative en date des agents de bord aux États-Unis et au Canada pour contester un système de rémunération qui rémunère principalement le personnel de cabine lorsque l’avion est en vol.

WestJet, qui dessert des destinations aux États-Unis, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et en Europe, avait annulé 615 vols jusqu’au 4 août, selon la société d’analyse aéronautique Cirium.

La compagnie, détenue majoritairement par Onex Corp ONEX.TO , avait auparavant proposé à ses agents de bord une augmentation salariale de 13 % cette année, suivie d’augmentations de 2,5 % chaque année jusqu’en 2029. Elle offrait également une rémunération supplémentaire pour toutes les heures travaillées, équivalant à une augmentation salariale supplémentaire de 12 %.

La ministre canadienne de l'Emploi, Patty Hajdu, a déclaré dans un communiqué que « le gouvernement fédéral et les Canadiens se réjouissent de la nouvelle selon laquelle les parties sont parvenues à un accord ».

Environ 250 000 voyageurs ont vu leur vol annulé pendant ce week-end férié de trois jours au Canada, avait indiqué WestJet dimanche.

« WestJet communiquera de plus amples détails sur la reprise de ses activités dès qu'ils seront disponibles », a indiqué la compagnie aérienne lundi.

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