Les agents de bord de WestJet mettent fin à leur grève après avoir conclu un accord salarial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions au paragraphe 3)

Le syndicat représentant les agents de bord de la compagnie canadienne WestJet a conclu lundi un accord provisoire avec la deuxième plus grande compagnie aérienne du pays, mettant ainsi fin à une grève qui avait entraîné l'annulation de centaines de vols pendant la saison estivale, période de forte affluence.

Le Syndicat canadien des employés publics, qui représente 4 400 agents de bord au sein de la compagnie, réclamait pour ses membres une rémunération couvrant toute la durée de leur service, de l'enregistrement jusqu'à la fin de leur service, au lieu de se limiter principalement au temps passé à bord d'un avion en vol.

WestJet n’a pas divulgué les détails de l’accord provisoire, qui va désormais être soumis aux membres du personnel de cabine pour un vote de ratification.

Les agents de bord de la compagnie aérienne, qui détient 30 % des parts du marché intérieur, s'étaient mis en grève dimanche après l'échec des négociations.