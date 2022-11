Les Agences de Papa: Versity clôt le 2e round de son ICO information fournie par Cercle Finance • 30/11/2022 à 18:03

(CercleFinance.com) - La société Les Agences de Papa fait savoir que Versity, présenté comme 'le premier métavers dédié à l'immobilier et au cycle de vie du logement, au service des professionnels, des investisseurs et des particuliers' a clos le 2eround de son ICO (Initial Coins offering) et a enregistré au total plus de 6.000.000$ de réservations de token Sity.



Lancé en plein 'bear market', le 2eround de l'ICO de Versity avait pour objectif de lever 1.250.000$ de token Sity.



L'engouement suscité par le projet lors du premier round et les ventes privées (4.775.000$ de token Sity réservés) s'est donc largement confirmé.

Pour le 3eround de son ICO, ce ne sont pas moins de 3.600.000$ de token Sity que pourront se partager les investisseurs.



“Nous étions convaincus de l'intérêt qu'allait susciter notre ICO et ça se confirme. Le succès de ce deuxième round dans un contexte de marché aussi défavorable confirme sa valeur ajoutée pour tout le secteur immobilier et bien au-delà', a réagi Frédéric Ibanez, PDG & cofondateur des Agences de Papa, porteur du projet Versity.