Les Agences de Papa: vers un écosystème dans le metaverse

information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 09:38









(CercleFinance.com) - Les Agences de Papa font part du lancement prochain d'un nouvel écosystème virtuel de l'immobilier basé sur les technologies WEB3 : il s'agira du premier écosystème de l'immobilier dans le metaverse.



'En demeurant sur leur objectif de poursuivre la digitalisation des métiers de l'immobilier, en utilisant le numérique comme levier du réel, Les Agences de Papa poursuivent leur stratégie de développement en préparant l'avenir', explique la société.



Accessible à tous (entreprises, particuliers), le nouvel écosystème des Agences de Papa permettra de naviguer et d'effectuer autrement les démarches dédiées à l'acquisition d'un bien, mais également de profiter de toutes les activités annexes propres au metaverse.



Pour financer la réalisation de son projet, la société va lever des fonds au travers d'une ICO qui s'articulera en plusieurs temps, à savoir des préventes à partir du 15 avril, puis trois rounds successifs (15 mai - 15 juin, 15 juin - 15 juillet et 15 juillet - 15 septembre).



'Cette opération, n'appellera pas d'augmentation de capital et sa mise en oeuvre sera non dilutive pour les actionnaires des Agences de Papa', précise néanmoins le réseau immobilier digital indépendant.





