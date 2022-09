Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Agences de Papa: toutes les résolutions adoptées à l'AG information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 18:22









(CercleFinance.com) - Les Agences de Papa annonce que lors de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, qui s'est tenue vendredi 9 septembre avec un quorum de 71,74%, les actionnaires de la Société ont adopté à une très large majorité les résolutions à titre ordinaire et à titre extraordinaire agréées par le conseil d'administration.



Les actionnaires ont notamment approuvé les comptes annuels et consolidés de l'exercice 2021 ; l'affectation du résultat des comptes annuels de l'exercice 2021 ; le renouvellement d'autorisations financières accordées au conseil d'administration pour procéder à des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription.



La société communiquera prochainement sur les financements en cours.





