Les Agences de Papa: succès du premier round de l'ICO information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 09:28

(CercleFinance.com) - Les Agences de Papa fait part du succès du premier round de l'ICO (Initial Coin Offering) de son projet métavers Versity, ICO officiellement lancée depuis le 23 juin dernier, avec 4.750.000 dollars de token Sity qui ont été réservés entre la prévente et le premier round.



La société salue ainsi 'un engouement immédiat et un afflux important de nouveaux investisseurs qui crédibilise encore plus fortement ce projet de métaverse immobilier', et estime que 'les prochains rounds s'annoncent prometteurs'.



'De nombreux futurs investisseurs n'ayant pu rejoindre le premier round se sont déjà manifestés pour ne pas manquer les suivants sur les réseaux sociaux du projet Versity', souligne en effet le réseau immobilier digital indépendant.



Les Agences de Papa compte de nouveaux actionnaires étrangers, provenant des Pays-Bas, qui entrent au capital à hauteur de 450.000 euros. Les actions nouvelles seront admises sur le marché d'Euronext Access Paris, dès la réouverture prochaine du cours.



Les fonds ont été levés auprès d'un cercle restreint d'investisseurs, et ont permis à la société de financer son besoin en fonds de roulement et de poursuivre son activité. Le prix d'émission est de deux euros par action nouvelle.