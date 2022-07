Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les Agences de Papa: reprise des cotations prévue demain information fournie par Cercle Finance • 04/07/2022 à 16:15









(CercleFinance.com) - La société Les Agences de Papa annonce la reprise des négociations de ses actions ordinaires sur Euronext Access+à compter du 05 juillet 2022.



Pour rappel, cette reprise de cotation fait suite à la clôture des préventes et du premier round public de l'ICO (Initial coin offering) qui ont remporté un franc succès et au cours desquels 4.750.000 $ de token Sity® ont été réservés dans le cadre du projet métavers Versity.



La société précise qu'elle se réserve la possibilité de suspendre à nouveau la cotation de ses actions avant le lancement du prochain round de vente publique.





Valeurs associées AGENCES DE PAPA Euronext Paris 0.00%