Les Agences de Papa: le groupe Holmarcom entre au capital

(CercleFinance.com) - La société Les Agences de Papa annonce l'entrée dans son capital d'Holmarcom, l'un des plus grands groupes privés marocains, à hauteur de 2 millions d'euros.



Fort d'un chiffre d'affaires proche du milliard d'euro et d'une activité organisé autour de plusieurs pôles d'activités (Finance - Agro-industrie - Logistique - Immobilier), le Groupe Holmarcom souhaite ainsi soutenir la stratégie de croissance des Agences de Papa.



La transaction est réalisée hors marché, en gré à gré, par acquisition de titres auprès des associés fondateurs, sur une base de valorisation de la société à 186 millions d'euros.



Nicolas Fratini et Frédéric Ibanez - Les Papas fondateurs, se sont dit 'fiers et honorés de la confiance' du groupe Holmarcom. 'Tout en renforçant notre actionnariat, cette opération nous permettra d'initier une stratégie de croissance externe avec l'objectif d'étoffer notre offre de service et d'accroître significativement nos revenus', ont-ils souligné.







