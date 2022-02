Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Les Agences de Papa: lancement d'une offre professionnelle information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 09:40

(CercleFinance.com) - Dix jours après avoir levé le voile sur sa stratégie, Les Agences de Papa a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle plateforme destinée aux professionnels de l'immobilier.



Aux termes de l'offre, les agences immobilières indépendantes, les négociants et les mandataires auront désormais la possibilité de diffuser l'ensemble de leur parc sur le site www.lesagencesdepapa.fr, dans le cadre de collaborations inter-agence.



Le réseau immobilier digital indépendant précise que plusieurs partenariats ont d'ores et déjà été signés et que de premières annonces sont déjà en ligne, identifiables par la mention 'Papa Partners'.



Cette offre 'B2B' prévoit notamment une diffusion sans frais sur le site et les réseaux sociaux de l'entreprise, en contrepartie d'honoraires fixes de 2.200 euros, versés en cas de succès de la transaction et indépendamment du montant des honoraires du professionnel.



Dans son communiqué, Les Agences de Papa indique bénéficier d'une forte croissance du nombre de contacts acquéreurs qualifiés, avec plus de 25.000 demandes rien que sur le dernier trimestre 2021.



La société avait expliqué fin janvier qu'elle visait une accélération de sa croissance en 2022 dans le cadre d'une feuille de route qualifiée d''ambitieuse'.