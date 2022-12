Les Agences de Papa: des nominations approuvées en AG information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 08:40

(CercleFinance.com) - Les Agences de Papa annonce que lors de son assemblée générale ordinaire du 13 décembre à Nice, réunie avec un quorum de 57,03%, ses actionnaires ont adopté à une très large majorité les résolutions à titre ordinaire proposées par le conseil d'administration.



Ils ont notamment voté les nominations de Bruno Strigini et Ali Osman Kaptanoglu en tant qu'administrateurs pour une durée de quatre années, ainsi que celle de Grant Thornton en tant que co-commissaire aux comptes pour une durée de six exercices.



Investisseur actif, Bruno Strigini est membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises européennes et américaines. Il est président du conseil d'administration d'Owkin, société d'IA et d'apprentissage automatique spécialisée dans la santé.



Banquier d'affaires, Ali Osman Kaptanoglu a exercé des responsabilités au sein de plusieurs institutions bancaires internationales telles que Deutsche Bank, ABN Amro et UBS, avant de créer sa propre société de capital-risque et capital-investissement, OMX Group Ltd.



Ces deux nouveaux administrateurs des Agences de Papa feront profiter le réseau immobilier digital indépendant de leur savoir-faire dans le développement d'entreprises au niveau international et en matière de financement.