Les Agences de Papa : 2400 mandats de vente au 1er semestre

(CercleFinance.com) - La société Les Agences de Papa présente ses résultats au titre du 1er semestre 2021. Créé en octobre 2019, ce réseau immobilier digital indépendant publie un chiffre d'affaires de 52 500 euros au 30 juin, dans un contexte de reprise du marché de l'immobilier post-Covid. Le résultat d'exploitation ressort à -6,22 millions d'euros pour un résultat net de -6,26 millions d'euros au titre du 1er semestre. Le réseau précise avoir enregistré 2400 mandats de vente au cours des six premiers mois de l'année et met en avant la dynamique positive, avec déjà 1500 mandats signés au cours du 3e trimestre. Dans ce contexte, l'entreprise ambitionne déjà de 'devenir la première agence immobilière de France en termes d'offres de logement à l'horizon 2022'. Pour cela, Les Agences de Papa ont concentré leurs investissements sur trois axes, à commencer par un plan de communication de 2,8 millions d'euros qui a permis de placer la société comme 'un acteur incontournable de l'immobilier'. La firme a aussi investi dans la structuration de ses équipes et comptait 120 collaborateurs fin septembre, pour des charges de personnel de 1,9 million d'euros. Enfin, Les Agences de Papa misent aussi sur l'amélioration des solutions technologiques, notamment via la mise en place de l'offre PAPA LOC, une solution qui permet aux propriétaires de déposer leurs annonces locatives et de bénéficier de services de vérification automatisée des documents et de solvabilité des locataires potentiels.

Valeurs associées AGENCES DE PAPA Euronext Paris +4.14%