Les actions Winamp Group restent éligibles au PEA-PME

Winamp Group SA (Euronext Growth Paris et Bruxelles : ALWIN) confirme que ses actions demeurent éligibles au Plan d’Épargne en Actions destiné au financement des PME et ETI (PEA-PME).



La Société respecte les conditions fixées par les articles L. 221-32-2 et D. 221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier :

▪ Siège et fiscalité : siège social dans un État membre de l’Union européenne (Belgique) et assujettissement à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent ;

▪ Taille : moins de 5 000 salariés, et un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros ;

▪ Capitalisation : des actions admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation (Euronext Growth), avec une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards d’euros.



Winamp Group satisfait ainsi à la fois au critère de taille et au critère de capitalisation prévus par la réglementation.