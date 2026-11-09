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Les actions Winamp Group restent éligibles au PEA-PME
information fournie par Boursorama CP 09/11/2026 à 08:30

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Winamp Group SA (Euronext Growth Paris et Bruxelles : ALWIN) confirme que ses actions demeurent éligibles au Plan d’Épargne en Actions destiné au financement des PME et ETI (PEA-PME).

La Société respecte les conditions fixées par les articles L. 221-32-2 et D. 221-113-5 et suivants du Code monétaire et financier :
▪ Siège et fiscalité : siège social dans un État membre de l’Union européenne (Belgique) et assujettissement à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent ;
▪ Taille : moins de 5 000 salariés, et un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros ;
▪ Capitalisation : des actions admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation (Euronext Growth), avec une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards d’euros.

Winamp Group satisfait ainsi à la fois au critère de taille et au critère de capitalisation prévus par la réglementation.

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