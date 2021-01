Les actions toujours plus haut malgré les inquiétudes grandissantes sur l'impact économique du coronavirus

Semaine du 18 au 24 Janvier 2021

Après une deuxième semaine de janvier éprouvante, les indices actions américains ont cette fois-ci largement clôturé dans le vert. L'activité aux Etats-Unis qui a progressé à un rythme soutenu (indice manufacturier IHS Markit PMI à 59.1 en janvier contre 58.3 en décembre et une prévision de 56.5) et les espoirs de nouvelles dépenses de soutien, en plus du récent plan de relance, ont masqué les craintes sur l'impact économique de la pandémie de coronavirus.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné +0.59% sur la semaine (+183 points). Le S&P 500 a engrangé +1.94%, tandis que le Nasdaq Composite bondissait de +4.19%. Les petites capitalisations ont bien suivi le mouvement haussier (Russell 2000 : +2.15%).

En revanche, les marchés européens ont calé (MSCI EMU : +0.13%) sur fond de critiques relatives aux débuts chaotiques de la campagne de vaccination, alors même que les indices d'activité laissent entrevoir une nouvelle phase de récession sur le continent.

Dans l'ensemble, les marchés asiatiques se sont plutôt bien comportés (Nikkei : +0.39%, Shanghai Composite : +1.13%, Kospi : +1.77%, S&P ASX 200 : +1.27%) à l'exception de l'Inde (Nifty 50 en baisse de -0.43%). La Chine a par ailleurs annoncé que son économie avait enregistré une croissance de +2.3% en 2020, ce qui constitue une sorte de miracle.

Parmi les secteurs S&P, les services de communication (+5.95%), la tech (+4.38%) et les biens de consommation intermédiaire (+3.09%) ont joué un rôle clef dans le rally de cette semaine, avec les GAFAM à la fête (Facebook : +9.21%, Apple : +9.38%, Amazon : +6.06%, Microsoft : +6.25%, Google-Alphabet : +9.50%). Netflix a fait encore mieux avec une progression à deux chiffres (+13.49%) ! En queue de classement, les valeurs financières ont finalement mis un terme à 5 semaines consécutives de hausse (-1.81%), avec Bank of New York Mellon en chute de 8% malgré des résultats meilleurs qu'escomptés. Ce fut également une semaine assez difficile pour l'énergie (-1.56%), alors que l'Agence Internationale pour l'Energie venait d'abaisser ses prévisions de demande pour 2021.

Sur les marchés de taux, les rendements des emprunts d'Etat sont restés relativement stables avec le T-Note 10 ans américain à +1.1% et le Bund allemand de même échéance à -0.51%. Les obligations d'entreprises n'ont guère bougé (notation "investissement" : -0.10% en Europe, +0.16% aux Etats-Unis; titres à haut rendement : +0.26% en Europe, +0.01% outre-Atlantique). La dette émergente affiche la même performance légèrement négative que la semaine dernière (-0.23% en devises locales).

Enfin, l'or est remonté à $1,856.20 l'once (+1.44%), soit sa première semaine de hausse depuis la fin 2020, tandis que l'Euro se raffermissait contre le dollar (+0.67% à 1.2172).

