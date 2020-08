Les actions toujours bien orientées sur fond de hausse des taux et de correction sur les métaux précieux

Semaine du 10 au 16 Août 2020

Le S&P 500 s'est encore un peu plus rapproché de la zone de résistance des 3'400 points (3'372.85, +0.64%, troisième semaine positive d'affilée), sans pour autant toucher son plus haut historique de 3'393.52, atteint en séance à la mi-février.

Les marchés actions américains ont cependant hésité tout au long de la semaine. Au final, le Nasdaq reste étale (+0.08%), les investisseurs délaissant certaines valeurs techs qui s'étaient fortement appréciées ces derniers mois (comme Facebook : -2.68%, Netflix : -2.44%, Microsoft : -1.83%), pour se reporter sur des titres value. A contrario, le Dow Jones progressait de 1.81%. Parmi les 11 principaux secteurs S&P, les valeurs industrielles (+3.10%), l'énergie (+2.28%, portée par une nouvelle hausse des prix du pétrole - brut WTI gagnant +1.92% % à $42.01 le baril), biens de consommation non essentiels (+1.56%), matériaux de base (+1.53%), et valeurs financières (+1.29%, aidées par une remontée des taux d'intérêt -> rendement de l'emprunt d'Etat américain à 10 ans prenant +14bp, à 0.71%) ont été les meilleurs paris de la semaine. A l'inverse, les services d'utilité publique (-2.08%), l'immobilier (-1.82%), les services télécoms (-0.25%) et la tech (+0.10%) ont sous-performé le marché.

Les ventes au détail aux Etats-Unis ont rebondi au mois de juillet (+1.2%), mais moins qu'attendu. Ce qui laisse à penser que l'augmentation des cas de Covid-19 a vraisemblablement pesé sur la demande domestique. Cela dit, Wall Street a accueilli favorablement les milliards de dollars de prestations d'assurance-chômage supplémentaires accordées par le Président Trump, alors que les discussions sur ce sujet avec les leaders démocrates au Congrès demeuraient dans l'impasse. Le Département du Travail américain a annoncé que les inscriptions hebdomadaires au chômage se sont élevées à 963'000 la semaine dernière : un chiffre sous la barre du million, pour la première fois depuis le mois de mars.

Les marchés asiatiques ont clôturé sur des résultats plutôt contrastés (NIKKEI 225 : +4.30%, KOSPI : +2.37%, S&P/ASX 200 : +2.02%, NIFTY 50 : -0.32%, et Shanghai Composite : +0.18%), Donald Trump continuant à maintenir une forte pression sur les géants chinois de la tech. Les discussions commerciales sino-américaines initialement prévues ce week-end ont finalement été reportées sine die.

Du côté de l'Europe, les actions ont poursuivi sur leur lancée de la semaine dernière (MSCI EMU : +1.55%).

Sur les marchés de crédit, les obligations de notations « investissement » ont mis un terme à une phase de hausse qui aura duré six semaines (-0.07% in Europe, -0.84% aux Etats-Unis). Le haut rendement restait toutefois bien orienté en Europe (+0.45%), mais reculait aux Etats-Unis (-0.60%). La dette émergente était globalement assez stable (+0.14% en devises locales).

Enfin, il faut noter la correction assez brutale des métaux précieux, l'or et l'argent perdant respectivement 3.64% et 6.55% sur la semaine.

