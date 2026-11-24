par Shruti Agarwal

Les actions taïwanaises et sud-coréennes ont bondi mardi, mettant les marchés asiatiques sur la voie de leur meilleure séance depuis juillet, le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia ayant déclenché un rebond de soulagement chez les valeurs liées à l'IA, qui avaient été malmenées.

Ce rebond a permis de compenser une partie des lourdes pertes de la semaine dernière, au cours de laquelle Taïwan avait enregistré sa pire baisse hebdomadaire depuis 1990 et la Corée du Sud avait chuté de 8 %.

Le retour de Huang chez Nvidia a rassuré les investisseurs, qui y ont vu un facteur de stabilisation compte tenu du rôle central du fabricant de puces dans le financement et l'approvisionnement du déploiement mondial des infrastructures d'IA.

Le soutien de l'administration américaine a également atténué une partie de l'incertitude réglementaire qui pesait sur le secteur après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis.

« Le retour de Huang est un véritable soulagement pour les marchés asiatiques, en particulier Taïwan et la Corée du Sud », a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo à Singapour.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents d'Asie .MIMS00000PUS a bondi de 5,3 % et s'apprêtait à enregistrer sa meilleure journée depuis le 31 juillet.

L'indice boursier de référence taïwanais .TWII , fortement pondéré par les valeurs des semi-conducteurs, a bondi de 9,2 % et s'apprêtait à enregistrer sa meilleure séance depuis avril 2025.

TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat et l'un des principaux fournisseurs de Nvidia, a gagné près de 10 %, tandis que Powerchip Semiconductor Manufacturing 6770.TW a bondi de 9,9 %.

L'indice sud-coréen KOSPI .KS11 a bondi de 7,6 % et s'apprêtait à enregistrer sa meilleure séance depuis juillet.

« Taïwan est sans doute le principal bénéficiaire, compte tenu du rôle central de TSMC dans la production de puces pour Nvidia et dans l'écosystème plus large des fournisseurs de semi-conducteurs », a déclaré M. Chanana.

« Les géants sud-coréens de la mémoire devraient également en profiter à mesure que la confiance dans la demande d'infrastructures d'IA se redresse. »

Ce rebond de soulagement s'est propagé à toute l'Asie du Sud-Est, les indices de référence de Singapour .STI et de Malaisie .KLSE progressant chacun d'environ 1 %.

Les actions des sociétés malaisiennes d'infrastructures de centres de données MN Holdings MNHL.KL et Critical Holdings CRIT.KL ont bondi respectivement de 4,6 % et 5,4 %, tandis que celles de YTL Power YTLP.KL , partenaire de Nvidia dans le domaine des infrastructures d'IA, ont progressé de plus de 12 %.

La société singapourienne Frencken FREN.SI , fournisseur du fabricant néerlandais d'équipements pour puces ASML ASML.AS , a progressé de 6,4 %, tandis que la société de test de semi-conducteurs AEM AEM.SI , qui collabore avec Intel INTC.O , a gagné plus de 13 %.

Les actions indonésiennes .JKSE ont progressé jusqu'à 1,9 % avant de voir leurs gains se réduire à 0,5 %. Le fournisseur d'indices MSCI a déclaré qu'il n'avait pas encore pris de décision concernant sa proposition de déclassement du statut du marché indonésien, à la suite d'un article de Bloomberg suggérant qu'il envisageait d'autres options.

Les devises régionales sont restées relativement stables, la plupart évoluant dans des fourchettes étroites, le regain d'appétit pour le risque sur les actions n'ayant pas suffi à déclencher une reprise généralisée sur le marché des changes.

Le ringgit malaisien MYR= s'est légèrement raffermi, tandis que le won sud-coréen KRW= et le dollar taïwanais TWD= ont chacun reculé de 0,2 %.

La roupie indonésienne IDR= a progressé de 0,2 % après avoir atteint un plus bas historique lors de la séance précédente.

Le dollar de Singapour SGD= est resté stable. La cité-État a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique pour 2026, les portant à environ 6,0 %, après avoir enregistré au troisième trimestre une expansion de 6,1 % par rapport à l'année précédente, une croissance tirée par l'essor de l'intelligence artificielle dans les secteurs du commerce de gros et de l'industrie manufacturière.

Les marchés indiens étaient fermés pour cause de jour férié.

POINTS FORTS:

** Singapour enquête sur Megaspeed, une société liée à Nvidia, après son inscription sur la liste noire américaine

** La banque centrale sud-coréenne devrait relever ses taux jeudi, puis une nouvelle fois au trimestre prochain – selon un sondage Reuters

Indices boursiers et devises asiatiques à 04h11 GMT PAYS Code RIC FX % QUOTIDIEN DE CHANGE % depuis le début de l'année INDICE ACTIONS % QUOTIDIEN ACTIONS % DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE Japon JPY= +0,01 -1,47 .N225 3,98 16,45 Chine CNY=CFXS +0,08 +4,90 .SSEC 0,47 -10,41 Inde INR=IN - -3,27 .NSEI - -2,98 Indonésie IDR= -0,14 -8,48 .JKSE 0,45 -39,41 Malaisie MYR= +0,15 -1,41 .KLSE 1,09 -6,79 Philippines PHP= -0,04 -7,76 .PSI 1,29 -10,42 Corée du Sud KRW= -0,24 +7,13 .KS11 7,27 19,85 Singapour SGD= +0,03 -0,43 .STI 0,52 7,64 Taïwan TWD=TP -0,23 -4,65 .TWII 9,03 38,57 Thaïlande THB=TH -0,06 -7,47 .SETI 0,86 16,46

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