Les actions Suisses repartent à la hausse

Troisième journée consécutive de hausse pour le marché action en Suisse.

Les ETFs permettant de s'exposer aux valeurs suisses sur TrackInsight ont clôturé la journée d'hier (mercredi 17 juin) sur une progression de 1,86%. C'est la troisième journée consécutive de hausse pour le marché action en Suisse, dopé par l'optimisme des investisseurs au sujet de la reprise économique et du support continu des banques centrales et des gouvernements pour relancer la croissance. Le segment regroupant ces ETFs a quasiment comblé les pertes survenues plus tôt dans l'année (il perdait plus de 20% lors de la crise du coronavirus). La performance cumulée sur 2020 reste légèrement négative, à -1,39% alors que sur la même période, l'activité sur le marché primaire est restée calme malgré la crise. En effet, la collecte cumulée a fluctué entre $ -66 millions et $ +400 millions. Elle s'élève actuellement à $ +140 millions pour ce segment qui représente un total de $ 4,66 milliards d'actifs sous gestion.

